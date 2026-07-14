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Товарищеские матчи
Левый Берег
14.07.2026 14:00 – перерыв 0 : 1
Виктория Сумы
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Украина. Премьер лига
14 июля 2026, 13:47 | Обновлено 14 июля 2026, 13:51
175
0

Левый Берег в спарринге принимает команду Виктория Сумы

14 июля в 14:00 пройдет товарищеский матч команд УПЛ и Первой лиги

14 июля 2026, 13:47 | Обновлено 14 июля 2026, 13:51
175
0
Левый Берег в спарринге принимает команду Виктория Сумы
ФК Левый Берег
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Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.

14 июля в 14:00 встречаются Левый Берег и Виктория Сумы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеский матч пройдет на стадионе УТК Левый Берег.

Видеотрансляция товарищеского матча не проводится.

Левый Берег финишировал на 3-й позиции в Первой лиге и повысился в классе, победив Александрию в плей-офф.

Команда Виктория Сумы заняла 10-е место в сезоне Первой лиги 2025/26.

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товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы стартовые составы контрольные матчи УПЛ Левый Берег Киев Виктория Сумы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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