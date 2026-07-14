14.07.2026 14:00 – перерыв 0 : 1
Украина. Премьер лига14 июля 2026, 13:47 | Обновлено 14 июля 2026, 13:51
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Левый Берег в спарринге принимает команду Виктория Сумы
14 июля в 14:00 пройдет товарищеский матч команд УПЛ и Первой лиги
14 июля 2026, 13:47 | Обновлено 14 июля 2026, 13:51
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Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.
14 июля в 14:00 встречаются Левый Берег и Виктория Сумы.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Товарищеский матч пройдет на стадионе УТК Левый Берег.
Видеотрансляция товарищеского матча не проводится.
Левый Берег финишировал на 3-й позиции в Первой лиге и повысился в классе, победив Александрию в плей-офф.
Команда Виктория Сумы заняла 10-е место в сезоне Первой лиги 2025/26.
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