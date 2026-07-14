Левый Берег в спарринге принимает команду Виктория Сумы

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.

14 июля в 14:00 встречаются Левый Берег и Виктория Сумы.

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Товарищеский матч пройдет на стадионе УТК Левый Берег.

Видеотрансляция товарищеского матча не проводится.

Левый Берег финишировал на 3-й позиции в Первой лиге и повысился в классе, победив Александрию в плей-офф.

Команда Виктория Сумы заняла 10-е место в сезоне Первой лиги 2025/26.

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