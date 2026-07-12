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Товарищеские матчи
Левый Берег
11.07.2026 17:00 – FT 4 : 0
Кудровка
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Украина. Премьер лига
12 июля 2026, 19:19 | Обновлено 12 июля 2026, 19:51
255
0

ВИДЕО. Рябоконь и Венделл прокомментировали разгромную победу Левого Берега

Смотрите комментарии коуча и игрока после товарищеского матча против Кудровки

12 июля 2026, 19:19 | Обновлено 12 июля 2026, 19:51
255
0
ВИДЕО. Рябоконь и Венделл прокомментировали разгромную победу Левого Берега
ФК Кудровка
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Клуб Левый Берег провел первый контрольный матч летнего межсезонья.

Хозяева поля разгромили Кудровку со счетом 4:0 на своей тренировочной базе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Киевляне открыли счет уже на 9-й минуте, когда Дмитрий Шастал точно реализовал пенальти. На 18-й минуте Назар Волошин удвоил преимущество, замкнув прострел с фланга (2:0).

После перерыва хозяева довели свое преимущество до разгромного. На 54-й минуте Венделл успешно завершил атаку ударом с близкого расстояния.

На 63-й минуте игрок, находящийся на просмотре, реализовал выход один на один с вратарем, установив окончательный счет (4:0).

Товарищеский матч. 11 июля 2026. УТБ Левый Берег

17:00. Левый Берег (Киев) – Кудровка – 4:0

Голы: Дмитрий Шастал, 9 (пен.), Назар Волошин, 18, Венделл, 54, игрок на просмотре, 63

Левый Берег (1-й тайм): Жмурко, Коваленко, Банада, Самар, Сидней, Косовский, игрок на просмотре, В. Волошин, Воробчак, Шастал, Н. Волошин.

Левый Берег (2-й тайм): Игнатенко, Котуха, Чепурной, Бондаренко, Бонсу, Тищенко, Диего Андрадина, Гуничев, Галоян, Венделл, игрок на просмотре.

ВИДЕО. Комментарии Рябоконя и Венделла после товарищеского матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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