ВИДЕО. Рябоконь и Венделл прокомментировали разгромную победу Левого Берега
Смотрите комментарии коуча и игрока после товарищеского матча против Кудровки
Клуб Левый Берег провел первый контрольный матч летнего межсезонья.
Хозяева поля разгромили Кудровку со счетом 4:0 на своей тренировочной базе.
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Киевляне открыли счет уже на 9-й минуте, когда Дмитрий Шастал точно реализовал пенальти. На 18-й минуте Назар Волошин удвоил преимущество, замкнув прострел с фланга (2:0).
После перерыва хозяева довели свое преимущество до разгромного. На 54-й минуте Венделл успешно завершил атаку ударом с близкого расстояния.
На 63-й минуте игрок, находящийся на просмотре, реализовал выход один на один с вратарем, установив окончательный счет (4:0).
Товарищеский матч. 11 июля 2026. УТБ Левый Берег
17:00. Левый Берег (Киев) – Кудровка – 4:0
Голы: Дмитрий Шастал, 9 (пен.), Назар Волошин, 18, Венделл, 54, игрок на просмотре, 63
Левый Берег (1-й тайм): Жмурко, Коваленко, Банада, Самар, Сидней, Косовский, игрок на просмотре, В. Волошин, Воробчак, Шастал, Н. Волошин.
Левый Берег (2-й тайм): Игнатенко, Котуха, Чепурной, Бондаренко, Бонсу, Тищенко, Диего Андрадина, Гуничев, Галоян, Венделл, игрок на просмотре.
ВИДЕО. Комментарии Рябоконя и Венделла после товарищеского матча
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