Левый Берег в спарринге принимает Кудровку. Стартовые составы

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.

11 июля в 17:00 встречаются Левый Берег и Кудровка.

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Товарищеский матч пройдет на стадионе УТК Левый Берег. Для хозяев поля это первый спарринг летом.

Левый Берег занял третье место в Первой лиге и повысился в классе, победив Александрию в плей-офф.

Команда Кудровка заняла 13-е место в сезоне УПЛ 2025/26 и выиграла переходные матчи у Агробизнеса.

Видеотрансляция товарищеского матча не проводится.

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