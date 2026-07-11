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Товарищеские матчи
Левый Берег
11.07.2026 17:00 - : -
Кудровка
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Украина. Премьер лига
11 июля 2026, 16:55 | Обновлено 11 июля 2026, 17:15
303
0

Левый Берег в спарринге принимает Кудровку. Стартовые составы

11 июля в 17:00 пройдет товарищеский матч команд УПЛ

11 июля 2026, 16:55 | Обновлено 11 июля 2026, 17:15
303
0
Левый Берег в спарринге принимает Кудровку. Стартовые составы
ФК Левый Берег
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Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.

11 июля в 17:00 встречаются Левый Берег и Кудровка.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеский матч пройдет на стадионе УТК Левый Берег. Для хозяев поля это первый спарринг летом.

Левый Берег занял третье место в Первой лиге и повысился в классе, победив Александрию в плей-офф.

Команда Кудровка заняла 13-е место в сезоне УПЛ 2025/26 и выиграла переходные матчи у Агробизнеса.

Видеотрансляция товарищеского матча не проводится.

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товарищеские матчи Первая лига Украины учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Кудровка Левый Берег Киев
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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