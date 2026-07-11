Левый Берег в спарринге принимает Кудровку. Стартовые составы
11 июля в 17:00 пройдет товарищеский матч команд УПЛ
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.
11 июля в 17:00 встречаются Левый Берег и Кудровка.
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Товарищеский матч пройдет на стадионе УТК Левый Берег. Для хозяев поля это первый спарринг летом.
Левый Берег занял третье место в Первой лиге и повысился в классе, победив Александрию в плей-офф.
Команда Кудровка заняла 13-е место в сезоне УПЛ 2025/26 и выиграла переходные матчи у Агробизнеса.
Видеотрансляция товарищеского матча не проводится.
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