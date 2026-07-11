По два мяча в каждом тайме. Левый Берег разобрался с Кудровкой

Клубы УПЛ на учебно-тренировочных сборах продолжают подготовку к старту нового сезона. В субботу, 11 июля, «Левый Берег» и «Кудровка» провели контрольный поединок.

В прошлом сезоне «Кудровка» смогла остаться в УПЛ, победив в переходных матчах «Агробизнес». «Левый Берег» вернулся в элиту, отправив в Первую лигу «Александрию».

Поединок проходил на стадионе «Левого Берега». И уже в первом тайме хозяева обеспечили себе преимущество в два мяча. Отличились Дмитрий Шастал (с пенальти) и Назар Волошин.

После перерыва «Левый Берег» не сбавил темп и отправил в ворота «Кудровки» еще два мяча. В итоге – уверенная победа хозяев со счетом 4:0.

Товарищеский матч. 11 июля

«Левый Берег» – «Кудровка» – 4:0