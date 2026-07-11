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Кудровка
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Украина. Премьер лига
11 июля 2026, 19:09 |
208
0

По два мяча в каждом тайме. Левый Берег разобрался с Кудровкой

Поединок «Левый Берег» – «Кудровка» завершился со счетом 4:0

11 июля 2026, 19:09 |
208
0
По два мяча в каждом тайме. Левый Берег разобрался с Кудровкой
ФК Левый Берег
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Клубы УПЛ на учебно-тренировочных сборах продолжают подготовку к старту нового сезона. В субботу, 11 июля, «Левый Берег» и «Кудровка» провели контрольный поединок.

В прошлом сезоне «Кудровка» смогла остаться в УПЛ, победив в переходных матчах «Агробизнес». «Левый Берег» вернулся в элиту, отправив в Первую лигу «Александрию».

Поединок проходил на стадионе «Левого Берега». И уже в первом тайме хозяева обеспечили себе преимущество в два мяча. Отличились Дмитрий Шастал (с пенальти) и Назар Волошин.

После перерыва «Левый Берег» не сбавил темп и отправил в ворота «Кудровки» еще два мяча. В итоге – уверенная победа хозяев со счетом 4:0.

Товарищеский матч. 11 июля

«Левый Берег» – «Кудровка» – 4:0

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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