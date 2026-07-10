Кудровка проводит первый спарринг в межсезонье. Соперник – Ребел Киев

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.

10 июля в 17:00 встречаются Кудровка и Ребел Киев.

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Товарищеский матч пройдет на стадионе Сокол в городе Михайловке-Рубежовке (Киевская обл).

Команда Кудровка заняла 13-е место в сезоне УПЛ 2025/26 и выиграла переходные матчи у Агробизнеса.

Клуб Ребел выступал во Второй лиге, но потерял профи-статус на следующий сезон.

Видеотрансляция товарищеского матча не проводится.

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