Кудровка проводит первый спарринг в межсезонье. Соперник – Ребел Киев
10 июля в 17:00 пройдет товарищеский матч в Михайловка-Рубежовке
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.
10 июля в 17:00 встречаются Кудровка и Ребел Киев.
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Товарищеский матч пройдет на стадионе Сокол в городе Михайловке-Рубежовке (Киевская обл).
Команда Кудровка заняла 13-е место в сезоне УПЛ 2025/26 и выиграла переходные матчи у Агробизнеса.
Клуб Ребел выступал во Второй лиге, но потерял профи-статус на следующий сезон.
Видеотрансляция товарищеского матча не проводится.
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