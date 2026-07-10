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Кудровка
10.07.2026 17:00 - : -
Ребел Киев
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Украина. Премьер лига
10 июля 2026, 17:00 | Обновлено 10 июля 2026, 17:03
184
0

Кудровка проводит первый спарринг в межсезонье. Соперник – Ребел Киев

10 июля в 17:00 пройдет товарищеский матч в Михайловка-Рубежовке

10 июля 2026, 17:00 | Обновлено 10 июля 2026, 17:03
184
0
Кудровка проводит первый спарринг в межсезонье. Соперник – Ребел Киев
ФК Кудровка
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Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.

10 июля в 17:00 встречаются Кудровка и Ребел Киев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеский матч пройдет на стадионе Сокол в городе Михайловке-Рубежовке (Киевская обл).

Команда Кудровка заняла 13-е место в сезоне УПЛ 2025/26 и выиграла переходные матчи у Агробизнеса.

Клуб Ребел выступал во Второй лиге, но потерял профи-статус на следующий сезон.

Видеотрансляция товарищеского матча не проводится.

Инфографика

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товарищеские матчи Первая лига Украины учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Ребел Киев Кудровка
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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