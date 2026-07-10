С голами потенциальных новичков. Кудровка обыграла Ребел

Украинские клубы продолжают подготовку к старту нового сезона. В пятницу, 10 июля, «Кудровка» провела товарищеский матч с киевским клубом «Ребел».

В прошлом сезоне «Кудровка» дебютировала в УПЛ. Команда смогла остаться в элите, победив в переходных матчах «Агробизнес».

«Ребел» прошлый сезон провел в группе Б Второй лиги, где занял четвертое место.

В спарринге «Кудровка» одержала победу со счетом 2:1. Голами за представителя УПЛ на 43-й и 64-й минутах отличились игроки, находящиеся в клубе на просмотре.

Товарищеский матч. 10 июля

«Кудровка» – «Ребел» (Киев) – 2:1