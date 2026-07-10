С голами потенциальных новичков. Кудровка обыграла Ребел
Поединок «Кудровка» – «Ребел» завершился со счетом 2:1
Украинские клубы продолжают подготовку к старту нового сезона. В пятницу, 10 июля, «Кудровка» провела товарищеский матч с киевским клубом «Ребел».
В прошлом сезоне «Кудровка» дебютировала в УПЛ. Команда смогла остаться в элите, победив в переходных матчах «Агробизнес».
«Ребел» прошлый сезон провел в группе Б Второй лиги, где занял четвертое место.
В спарринге «Кудровка» одержала победу со счетом 2:1. Голами за представителя УПЛ на 43-й и 64-й минутах отличились игроки, находящиеся в клубе на просмотре.
Товарищеский матч. 10 июля
«Кудровка» – «Ребел» (Киев) – 2:1
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