Все голы за три минуты. Левый Берег и ФК Чернигов провели спарринг
Поединок «Левый Берег» – ФК «Чернигов» завершился со счетом 2:1
Клубы УПЛ и Первой лиги продолжают подготовку к началу нового сезона. В субботу, 18 июля, «Левый Берег» провел товарищеский матч с ФК «Чернигов».
Поединок проходил на базе «Левого Берега». Однако счет в матче открыли гости. На 79-й минуте отличился игрок, находящийся в «Чернигове» на просмотре.
Впрочем, уже через минуту Диего Андрадина сравнял счет. А еще через минуту точный удар Дмитрия Шастала принес победу «Левому Берегу».
Товарищеский матч. УТК «Левый Берег». 18 июля
«Левый Берег» (Киев) – ФК «Чернигов» – 2:1
Голы: Диего Андрадина, 80, Шастал, 81 – ИНП, 79
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