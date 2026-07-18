Все голы за три минуты. Левый Берег и ФК Чернигов провели спарринг

Клубы УПЛ и Первой лиги продолжают подготовку к началу нового сезона. В субботу, 18 июля, «Левый Берег» провел товарищеский матч с ФК «Чернигов».

Поединок проходил на базе «Левого Берега». Однако счет в матче открыли гости. На 79-й минуте отличился игрок, находящийся в «Чернигове» на просмотре.

Впрочем, уже через минуту Диего Андрадина сравнял счет. А еще через минуту точный удар Дмитрия Шастала принес победу «Левому Берегу».

Товарищеский матч. УТК «Левый Берег». 18 июля

«Левый Берег» (Киев) – ФК «Чернигов» – 2:1

Голы: Диего Андрадина, 80, Шастал, 81 – ИНП, 79