Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Все голы за три минуты. Левый Берег и ФК Чернигов провели спарринг
Товарищеские матчи
Левый Берег
18.07.2026 17:00 – FT 2 : 1
Чернигов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
18 июля 2026, 19:27 | Обновлено 18 июля 2026, 19:28
128
0

Все голы за три минуты. Левый Берег и ФК Чернигов провели спарринг

Поединок «Левый Берег» – ФК «Чернигов» завершился со счетом 2:1

18 июля 2026, 19:27 | Обновлено 18 июля 2026, 19:28
128
0
Все голы за три минуты. Левый Берег и ФК Чернигов провели спарринг
ФК Левый Берег
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Клубы УПЛ и Первой лиги продолжают подготовку к началу нового сезона. В субботу, 18 июля, «Левый Берег» провел товарищеский матч с ФК «Чернигов».

Поединок проходил на базе «Левого Берега». Однако счет в матче открыли гости. На 79-й минуте отличился игрок, находящийся в «Чернигове» на просмотре.

Впрочем, уже через минуту Диего Андрадина сравнял счет. А еще через минуту точный удар Дмитрия Шастала принес победу «Левому Берегу».

Товарищеский матч. УТК «Левый Берег». 18 июля

«Левый Берег» (Киев) – ФК «Чернигов» – 2:1

Голы: Диего Андрадина, 80, Шастал, 81 – ИНП, 79

По теме:
Вторая ничья за день. Верес не смог обыграть тернопольскую Ниву
Дочь Суркиса предложила снять сериал о Биловаре «Зятек»
Экс-легионеры Ворсклы и Руха готовятся к сезону с командой Второй лиги
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Первая лига Украины Левый Берег Киев Чернигов учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи Дмитрий Шастал
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пять абсолютных легенд футбола, которые так и не выиграли чемпионат мира
Футбол | 18 июля 2026, 15:45 12
Пять абсолютных легенд футбола, которые так и не выиграли чемпионат мира
Пять абсолютных легенд футбола, которые так и не выиграли чемпионат мира

Заветный трофей покорялся не всем великим…

Мудрик проиграл суд, активы футболиста сборной Украины арестованы
Футбол | 18 июля 2026, 10:57 34
Мудрик проиграл суд, активы футболиста сборной Украины арестованы
Мудрик проиграл суд, активы футболиста сборной Украины арестованы

Против вингера подали иск компания JJDS Management Limited и ее основатель Фемис Сагиров

Буковина сыграет в гостях спарринг с венгерским Ньиредхаза. Назван состав
Футбол | 18.07.2026, 17:47
Буковина сыграет в гостях спарринг с венгерским Ньиредхаза. Назван состав
Буковина сыграет в гостях спарринг с венгерским Ньиредхаза. Назван состав
Усик выступил с заявлением о будущем. Громкий бой за титул чемпиона
Бокс | 18.07.2026, 07:59
Усик выступил с заявлением о будущем. Громкий бой за титул чемпиона
Усик выступил с заявлением о будущем. Громкий бой за титул чемпиона
ПСЖ решил приобрести в пару к Забарному еще одну звезду сборной Украины
Футбол | 18.07.2026, 07:24
ПСЖ решил приобрести в пару к Забарному еще одну звезду сборной Украины
ПСЖ решил приобрести в пару к Забарному еще одну звезду сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Лидер сменился! Рейтинг Золотого мяча перед финалом ЧМ-2026
Лидер сменился! Рейтинг Золотого мяча перед финалом ЧМ-2026
18.07.2026, 09:06 16
Футбол
Цыганков покидает Ла Лигу. Виктор выбирает между двумя клубами
Цыганков покидает Ла Лигу. Виктор выбирает между двумя клубами
18.07.2026, 10:13 27
Футбол
Трубин получил роскошное предложение. Гранд готовит трансфер за 40 млн евро
Трубин получил роскошное предложение. Гранд готовит трансфер за 40 млн евро
17.07.2026, 07:25 9
Футбол
Екатерина Усик не сдержала слов после решения Зеленского
Екатерина Усик не сдержала слов после решения Зеленского
17.07.2026, 07:53 11
Бокс
Турнирная таблица Лиги наций. Где Украина после матча с Турцией
Турнирная таблица Лиги наций. Где Украина после матча с Турцией
17.07.2026, 20:05 6
Волейбол
ИБРАГИМОВИЧ: «Этот человек виноват в поражении Англии от Аргентины»
ИБРАГИМОВИЧ: «Этот человек виноват в поражении Англии от Аргентины»
17.07.2026, 08:48 5
Футбол
Плотницкий объяснил обидное поражение Украины от Турции в Лиге наций
Плотницкий объяснил обидное поражение Украины от Турции в Лиге наций
18.07.2026, 08:43 16
Волейбол
Екатерина УСИК: «Они терроризируют население. Его нужно вернуть»
Екатерина УСИК: «Они терроризируют население. Его нужно вернуть»
18.07.2026, 11:14 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем