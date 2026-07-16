Динамо – Университатя Клуж. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты матча Лиги Европы
16 июля проходит второй матч первого раунда квалификации Лиги Европы 2026/27 между румынским клубом «Университатя» Клуж и украинским «Динамо» Киев.
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Матч проходит в румынском Клуже на «Арене Клуж». Поединок начался в 20:30.
Первый матч завершился нулевой ничьей – 0:0. Победитель этой пары в следующем раунде сыграет против греческого ПАОКа.
Лига Европы. Квалификация, 1-й раунд, второй матч.
Динамо – Университатя Клуж – 0:0 (обновляется)
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