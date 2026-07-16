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  4. Динамо – Университатя Клуж. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига Европы
16 июля 2026, 20:45 |
1156
0

Динамо – Университатя Клуж. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты матча Лиги Европы

16 июля 2026, 20:45 |
1156
0
Динамо – Университатя Клуж. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Динамо
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16 июля проходит второй матч первого раунда квалификации Лиги Европы 2026/27 между румынским клубом «Университатя» Клуж и украинским «Динамо» Киев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч проходит в румынском Клуже на «Арене Клуж». Поединок начался в 20:30.

Первый матч завершился нулевой ничьей – 0:0. Победитель этой пары в следующем раунде сыграет против греческого ПАОКа.

Лига Европы. Квалификация, 1-й раунд, второй матч.

Динамо – Университатя Клуж – 0:0 (обновляется)

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Динамо Киев Лига Европы Университатя Клуж Университатя Клуж - Динамо видео голов и обзор
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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