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Чемпионат мира
15 июля 2026, 02:58 | Обновлено 15 июля 2026, 03:18
348
0

Герой Испании подверг сомнению свое участие в финале: «Сейчас я мертв»

Педро Порро отдал все силы на игру с Францией

15 июля 2026, 02:58 | Обновлено 15 июля 2026, 03:18
348
0
Герой Испании подверг сомнению свое участие в финале: «Сейчас я мертв»
Getty Images/Global Images Ukraine. Педро Порро
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Защитник сборной Испании Педро Порро поделился эмоциями от победы над Францией в полуфинале ЧМ-2026 (2:0). Порро не просто принял участие в матче, но еще и стал автором второго гола.

Старания Педро не прошли даром. Помимо выхода сборной в финал, он получил награду лучшего игрока матча.

Несмотря на бурю радости, Порро из-за своего физического состояния поставил под вопрос участие в главном матче турнира.

«Это осуществление мечты, честно говоря, даже в лучших снах такого не мог представить. Очень рад отношению команды к делу с самого начала. Мы сделали все, что должны были сделать. Это была очень непростая сборная. Это заслуга всей команды, хочу поздравить абсолютно каждого.

Мы знали, что одним из факторов, который приблизит нас к финалу, было владение мячом и нейтрализация их сильных сторон.

Просьба о замене? Это игровые моменты. Я просто больше не мог играть. Но это общее дело – всех 26 игроков. Льоренте тоже был наготове.

Состояние? Посмотрим, смогу ли я сыграть. Прямо сейчас я бы сказал, что я просто «мертв». Нужно восстанавливаться», – сказал Порро.

Финальная игра состоится 19 июля, где Испания сыграет с победителем пары Англия – Аргентина.

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Андрей Витренко Источник: Mundo Deportivo
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