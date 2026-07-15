Правый защитник сборной Испании Педро Порро признан лучшим игроком матча 1/2 финала чемпионата мира 2026 против Франции.

Порро забил второй гол для испанской команды на 58-й минуте и установил окончательный счет в поединке – 2:0.

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Для Педро это первая индивидуальная награда на мундиалях. Всего у Порро, который на клубном уровне выступает за Тоттенхэм, теперь два гола на ЧМ-2026 – в 1/16 финала он отличился в ворота Австрии (3:0).

Испания в финале мундиаля сыграет с победителем пары Англия – Аргентина.

Чемпионат мира 2026. 1/2 финала, 14 июля

Франция – Испания – 0:2

Голы: Оярсабаль, 22 (пен.), Порро, 58

ФОТО. Полуфинал ЧМ-2026: назван лучший игрок матча Франция – Испания