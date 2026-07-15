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  4. Магия Ямаля. Звездный вингер стал талисманом Испании, и тренер это знает
Чемпионат мира
15 июля 2026, 02:48 | Обновлено 15 июля 2026, 02:52
82
0

Магия Ямаля. Звездный вингер стал талисманом Испании, и тренер это знает

Если Ламин выходит в основе, то нужно ждать победы испанцев

15 июля 2026, 02:48 | Обновлено 15 июля 2026, 02:52
82
0
Магия Ямаля. Звездный вингер стал талисманом Испании, и тренер это знает
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль
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Талантливый вингер «Барселоны» Ламин Ямаль стал настоящим талисманом для сборной Испании и главного тренера Луиса де ла Фуэнте.

Испанская команда вместе с Ламином уверенно обыграла Францию в 1/2 финала (2:0) и прошла в финал чемпионата мира 2026.

После победного полуфинала Ямаль продолжил свою невероятную серию влияния на результаты сборной на чемпионатах Европы и мира.

Сборная Испании неизменно побеждает на крупных международных турнирах, когда Ламин выходит в стартовом составе: 12 матчей в основе – 12 побед.

Показательным примером стала игра первого тура мундиаля 2026 против Кабо-Верде. Вингер вышел на замену лишь в конце встречи, а Испания неожиданно потеряла очки (0:0). Во всех других случаях на турнире Ламин выходил в основе, и сборная одерживала верх.

Если магия Ямаля продолжит действовать, то тренер уже знает рецепт триумфа в финале ЧМ-2026, который состоится 19 июля.

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сборная Франции по футболу сборная Испании по футболу статистика ЧМ-2026 по футболу Ламин Ямаль
Андрей Витренко Источник: Opta
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