Магия Ямаля. Звездный вингер стал талисманом Испании, и тренер это знает
Если Ламин выходит в основе, то нужно ждать победы испанцев
Талантливый вингер «Барселоны» Ламин Ямаль стал настоящим талисманом для сборной Испании и главного тренера Луиса де ла Фуэнте.
Испанская команда вместе с Ламином уверенно обыграла Францию в 1/2 финала (2:0) и прошла в финал чемпионата мира 2026.
После победного полуфинала Ямаль продолжил свою невероятную серию влияния на результаты сборной на чемпионатах Европы и мира.
Сборная Испании неизменно побеждает на крупных международных турнирах, когда Ламин выходит в стартовом составе: 12 матчей в основе – 12 побед.
Показательным примером стала игра первого тура мундиаля 2026 против Кабо-Верде. Вингер вышел на замену лишь в конце встречи, а Испания неожиданно потеряла очки (0:0). Во всех других случаях на турнире Ламин выходил в основе, и сборная одерживала верх.
Если магия Ямаля продолжит действовать, то тренер уже знает рецепт триумфа в финале ЧМ-2026, который состоится 19 июля.
12 - Lamine Yamal has started 12 games at the FIFA World Cup and UEFA EUROs combined ending on the winning side in all 12 – the best 100%-win rate of any European player across the two competitions when starting.— OptaJoe (@OptaJoe) July 14, 2026
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