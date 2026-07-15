Магия Ямаля. Звездный вингер стал талисманом Испании, и тренер это знает

Талантливый вингер «Барселоны» Ламин Ямаль стал настоящим талисманом для сборной Испании и главного тренера Луиса де ла Фуэнте.

Испанская команда вместе с Ламином уверенно обыграла Францию в 1/2 финала (2:0) и прошла в финал чемпионата мира 2026.

После победного полуфинала Ямаль продолжил свою невероятную серию влияния на результаты сборной на чемпионатах Европы и мира.

Сборная Испании неизменно побеждает на крупных международных турнирах, когда Ламин выходит в стартовом составе: 12 матчей в основе – 12 побед.

Показательным примером стала игра первого тура мундиаля 2026 против Кабо-Верде. Вингер вышел на замену лишь в конце встречи, а Испания неожиданно потеряла очки (0:0). Во всех других случаях на турнире Ламин выходил в основе, и сборная одерживала верх.

Если магия Ямаля продолжит действовать, то тренер уже знает рецепт триумфа в финале ЧМ-2026, который состоится 19 июля.