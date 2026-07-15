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  4. ДЕ ЛА ФУЭНТЕ: Мы играли с одной из лучших команд. Но перед ними была лучшая
Чемпионат мира
15 июля 2026, 02:32 |
176
0

ДЕ ЛА ФУЭНТЕ: Мы играли с одной из лучших команд. Но перед ними была лучшая

Наставник сборной Испании прокомментировал победу над Францией в полуфинале ЧМ-2026

15 июля 2026, 02:32 |
176
0
ДЕ ЛА ФУЭНТЕ: Мы играли с одной из лучших команд. Но перед ними была лучшая
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис де ла Фуэнте
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал победу над Францией в полуфинале чемпионата мира 2026:

«Трудно описать, что человек всегда чувствует в такие моменты, но это, должно быть, что-то вроде счастья и гордости за то, что ты руководишь такими профессионалами. Нам остался всего один шаг, и мы постараемся его сделать.

Безусловно, сейчас накопилось много напряжения, это огромная ответственность. Участие в финале чемпионата мира – это роскошь, доступная лишь избранным, и нужно принять это сполна. Когда мы начинали почти четыре года назад с одной идеи, мы придерживались ее, и это привело нас сюда.

Вероятно, именно об этом мы и говорили внутри команды. Мы играли против одной из лучших команд мира, а сегодня они играли против лучшей команды мира. Все, кто не играл, остались на тренировку. Это говорит о том, на что способна эта команда.

Я нахожу утешение в своей вере и знаю, что все это не случайно. Так было предначертано. Мы близки. Это пример того, что у меня нет больших заслуг, чем у других, но я не переставал быть примером: ты продолжаешь работать, падаешь и поднимаешься. Я не являюсь примером чего-либо, а если и являюсь, то только для того, чтобы у других все было хорошо. Кто бы мог подумать… Мы уже у порога, и, как я уже сказал: а что, если это произойдет?

Король Испании? Для нас большая честь, что король заботится о нас. И что наша страна так едина и так предана делу на улицах. Давайте насладимся этим. Остался еще один шаг. Мы благодарны за поддержку, которую получаем, даже несмотря на то, что находимся в своем маленьком мире.

Эта команда никогда не перестает меня удивлять. Возможности для совершенствования безграничны. Это была работа, процесс. Речь шла о том, чтобы прийти к ключевому моменту в наилучшей возможной форме. Мы находимся на очень высоком уровне во всем.

Франция? Мы противостояли одной из лучших команд мира. Но перед ними была лучшая команда мира. Испанский игрок – тот, кто лучше всех в мире проявляет себя на соревновательном уровне».

Комментарии Дешама о судействе? Когда проигрываешь, все ищут оправдания. У нас тоже были неудачные моменты с судейством. Это напомнило нам игру с Уругваем. Было несколько эпизодов, в которых, как нам кажется, с нами поступили несправедливо. Снисходительность... Я прошу всех нас улучшить свою работу: судейство, VAR...

С кем хочу сыграть в финале? Для нас это не имеет значения. Я бы хотел сыграть с Аргентиной из-за моей дружбы со Скалони. Но уровень Англии чрезвычайно высок.

Луис Арагонес, Висенте дель Боске и Иньяки Саэс – мои образцы для подражания. Я не верю в идею, что финалы существуют только для победы. Они существуют для того, чтобы ими наслаждаться. Именно в этом для меня главное – ценить то, чего мы достигаем. Мы счастливы. То, что будет дальше, может стать вишенкой на торте.

Ольмо? Он очень разносторонний игрок. Его прогресс связан с прогрессом команды, а не наоборот. Он гений на своей позиции. Родри? Ставить под сомнение Родри – это оскорбление интеллекта. Эта команда создана специально для игроков».

Видеообзор матча Франция – Испания (0:2)

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Даниил Агарков Источник: Marca
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