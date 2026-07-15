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  4. ДЕШАМ: «Обладает ли этот судья нужным уровнем для работы в полуфинале ЧМ?»
Чемпионат мира
15 июля 2026, 03:17 |
691
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ДЕШАМ: «Обладает ли этот судья нужным уровнем для работы в полуфинале ЧМ?»

Главный тренер сборной Франции прокомментировал поражение от Испании (0:2)

15 июля 2026, 03:17 |
691
1 Comments
ДЕШАМ: «Обладает ли этот судья нужным уровнем для работы в полуфинале ЧМ?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дидье Дешам
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал поражение от Испании в полуфинале чемпионата мира 2026:

«Испания очень сильна. Мы не справились. Мы допустили слишком много ошибок. А потом сказалось и высокое качество игры Испании. Разочарование огромное. Травма Салиба, желтая карточка Рабьо…

Эмоциональная составляющая важна. Мы играли не так, как хотели. Мы заметили, что для многих игроков это был первый полуфинал чемпионата мира. Мы не выложились на 100%.

Судейство? Дело не в том, что мы проиграли. Любые мои слова из-за поражения будут выглядеть, будто я нытик. Но я все же спрошу – обладает ли этот судья необходимым уровнем профессионализма для работы в полуфинале ЧМ? Это вопрос вам, журналистам, сам отвечать я не буду. И нет, дело не только в пенальти.

Защита Испании? Мы и так знали, что Испания умеет очень хорошо защищаться. Наш технический уровень был ниже, чем в других матчах. Тренерский штаб? Они выполнили свою работу. Но соперник был великолепен. Мы не смогли правильно прочитать игру. Думаю, это заслуга соперника.

Как я себя чувствую? Мы хотели выйти в финал, но неважно, что я чувствую. Нам еще предстоит матч за третье место. Мы не собираемся выбрасывать то, чего достигли. Сейчас не время говорить о будущем. Я очень горжусь и рад тому, чего мы добились».

Видеообзор матча Франция – Испания (0:2)

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Даниил Агарков Источник: Marca
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жовта картка Раб’о... Такого написання українська мова ще не знала! Таке враження, що всіх недоуків сайт зібрав. Данііл, можеш не шукати, не ламати голову, напишу спеціально для тебе - Рабйо! 
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