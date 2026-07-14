14 июля сборные Франции и Испании проведут матч 1/2 финала чемпионата мира 2026.

Поединок начнется в 22:00 по Киеву на Эй-ти-энд-ти Стэдиум в Арлингтоне, Техас.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главный тренер французов – Дидье Дешам. Наставник испанцев – Луис де ла Фуэнте.

Победитель противостояния в финале встретится либо с Англией, либо с Аргентиной.

Где смотреть онлайн матч 1/2 финала чемпионата мира 2026 Франция – Испания

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.