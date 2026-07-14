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Чемпионат мира
Франция
14.07.2026 22:00 - : -
Испания
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Чемпионат мира
14 июля 2026, 07:40 | Обновлено 14 июля 2026, 07:51
240
0

Где смотреть онлайн матч 1/2 финала чемпионата мира 2026 Франция – Испания

Встреча состоится 14 июля и начнется в 22:00 по Киеву

14 июля 2026, 07:40 | Обновлено 14 июля 2026, 07:51
240
0
Где смотреть онлайн матч 1/2 финала чемпионата мира 2026 Франция – Испания
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14 июля сборные Франции и Испании проведут матч 1/2 финала чемпионата мира 2026.

Поединок начнется в 22:00 по Киеву на Эй-ти-энд-ти Стэдиум в Арлингтоне, Техас.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главный тренер французов – Дидье Дешам. Наставник испанцев – Луис де ла Фуэнте.

Победитель противостояния в финале встретится либо с Англией, либо с Аргентиной.

Франция – Испания
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Трансляция матча В эфире

Где смотреть онлайн матч 1/2 финала чемпионата мира 2026 Франция – Испания

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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