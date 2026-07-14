Где смотреть онлайн матч 1/2 финала чемпионата мира 2026 Франция – Испания
Встреча состоится 14 июля и начнется в 22:00 по Киеву
14 июля сборные Франции и Испании проведут матч 1/2 финала чемпионата мира 2026.
Поединок начнется в 22:00 по Киеву на Эй-ти-энд-ти Стэдиум в Арлингтоне, Техас.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главный тренер французов – Дидье Дешам. Наставник испанцев – Луис де ла Фуэнте.
Победитель противостояния в финале встретится либо с Англией, либо с Аргентиной.
Где смотреть онлайн матч 1/2 финала чемпионата мира 2026 Франция – Испания
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
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Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
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