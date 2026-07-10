10 июля сборные Испании и Бельгии проведут матч 1/4 финала чемпионата мира 2026.

Встреча состоится на Соу-Фай Стэдиум в Инглвуде, штат Калифорния. Поединок начнется в 22:00 по Киеву.

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Главный тренер Испании – Луис де ла Фуэнте. Наставник бельгийцев – Руди Гарсия.

Победитель противостояния в полуфинале встретится с Францией.

Где смотреть онлайн матч 1/4 финала чемпионата мира Испания – Бельгия

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.