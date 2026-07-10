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Испания
10.07.2026 22:00 - : -
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Чемпионат мира
10 июля 2026, 12:12 | Обновлено 10 июля 2026, 13:02
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Где смотреть онлайн матч 1/4 финала чемпионата мира Испания – Бельгия

Поединок начнется 10 июля в 22:00 по Киеву на Соу-Фай Стэдиум в Инглвуде

10 июля 2026, 12:12 | Обновлено 10 июля 2026, 13:02
90
0
Где смотреть онлайн матч 1/4 финала чемпионата мира Испания – Бельгия
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль
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10 июля сборные Испании и Бельгии проведут матч 1/4 финала чемпионата мира 2026.

Встреча состоится на Соу-Фай Стэдиум в Инглвуде, штат Калифорния. Поединок начнется в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главный тренер Испании – Луис де ла Фуэнте. Наставник бельгийцев – Руди Гарсия.

Победитель противостояния в полуфинале встретится с Францией.

Испания – Бельгия
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Трансляция матча В эфире

Где смотреть онлайн матч 1/4 финала чемпионата мира Испания – Бельгия

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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