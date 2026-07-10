Чемпионат мира10 июля 2026, 12:12 | Обновлено 10 июля 2026, 13:02
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Где смотреть онлайн матч 1/4 финала чемпионата мира Испания – Бельгия
Поединок начнется 10 июля в 22:00 по Киеву на Соу-Фай Стэдиум в Инглвуде
10 июля 2026, 12:12 | Обновлено 10 июля 2026, 13:02
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10 июля сборные Испании и Бельгии проведут матч 1/4 финала чемпионата мира 2026.
Встреча состоится на Соу-Фай Стэдиум в Инглвуде, штат Калифорния. Поединок начнется в 22:00 по Киеву.
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Главный тренер Испании – Луис де ла Фуэнте. Наставник бельгийцев – Руди Гарсия.
Победитель противостояния в полуфинале встретится с Францией.
Испания – БельгияСмотреть трансляцию
Где смотреть онлайн матч 1/4 финала чемпионата мира Испания – Бельгия
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
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Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
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