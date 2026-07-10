Украина. Премьер лига10 июля 2026, 11:05 | Обновлено 10 июля 2026, 11:10
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Оболонь на своей базе в Буче принимает клуб ЮКСА. Стартовые составы
10 июля в 11:00 на базе Оболони в Буче пройдет контрольный поединок
10 июля 2026, 11:05 | Обновлено 10 июля 2026, 11:10
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Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.
10 июля в 11:00 встречаются Оболонь Киев и ЮКСА Тарасовка.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Матч пройдет в Буче на базе Оболонь. Видеотрансляция спарринга не проводится.
В сезоне 2025/26 Оболонь заняла 12-е место в УПЛ, а ЮКСА выступает в Первой лиге (11-я позиция).
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