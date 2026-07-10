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10.07.2026 11:00 - : -
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Украина. Премьер лига
10 июля 2026, 11:05 | Обновлено 10 июля 2026, 11:10
79
0

Оболонь на своей базе в Буче принимает клуб ЮКСА. Стартовые составы

10 июля в 11:00 на базе Оболони в Буче пройдет контрольный поединок

10 июля 2026, 11:05 | Обновлено 10 июля 2026, 11:10
79
0
Оболонь на своей базе в Буче принимает клуб ЮКСА. Стартовые составы
ФК Оболонь
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​​Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.

10 июля в 11:00 встречаются Оболонь Киев и ЮКСА Тарасовка.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч пройдет в Буче на базе Оболонь. Видеотрансляция спарринга не проводится.

В сезоне 2025/26 Оболонь заняла 12-е место в УПЛ, а ЮКСА выступает в Первой лиге (11-я позиция).

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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