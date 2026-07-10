Оболонь на своей базе в Буче принимает клуб ЮКСА. Стартовые составы

​​Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.

10 июля в 11:00 встречаются Оболонь Киев и ЮКСА Тарасовка.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч пройдет в Буче на базе Оболонь. Видеотрансляция спарринга не проводится.

В сезоне 2025/26 Оболонь заняла 12-е место в УПЛ, а ЮКСА выступает в Первой лиге (11-я позиция).

Инфографика