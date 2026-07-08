Оболонь – Локомотив – 0:0. Киевское дерби. Видеообзор матча и комментарии

​Украинские клубы провели очередной контрольный матчи на сборах в межсезонье.

7 июля в 17:00 в киевском дерби вничью сыграли Оболонь и Локомотив (0:0).

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Матч прошел в Буче на базе Оболонь. Команды не забили ни одного гола в спарринге

В сезоне 2025/26 Оболонь заняла 12-е место в УПЛ, а Локомотив поднялся в Первую лигу.

Товарищеский матч. Буча, 7 июля 2026

Оболонь Киев – Локомотив Киев – 0:0

Оболонь (первый тайм): Никита Воробьев, Руслан Высочанский, Андрей Ломницкий, Александр Жовтенко, Павел Полегенько, Дмитрий Мишнев, Роман Волохатый, Олег Слободян, Сергей Суханов, Александр Козлов, Денис Теслюк.

Оболонь (второй тайм): Назарий Федоровский, Евгений Шевченко, игрок на просмотре, Александр Жовтенко, Дмитрий Капинус, Роман Волохатый, Тарас Мороз, Артем Черный, Сергей Суханов, Алексей Товарчи, Ростислав Лящук.

Видео матча и комментарии коуча Александра Антоненко и игрока Тараса Мороза