Оболонь – Локомотив – 0:0. Киевское дерби. Видеообзор матча и комментарии
Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного на базе в Буче
Украинские клубы провели очередной контрольный матчи на сборах в межсезонье.
7 июля в 17:00 в киевском дерби вничью сыграли Оболонь и Локомотив (0:0).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Матч прошел в Буче на базе Оболонь. Команды не забили ни одного гола в спарринге
В сезоне 2025/26 Оболонь заняла 12-е место в УПЛ, а Локомотив поднялся в Первую лигу.
Товарищеский матч. Буча, 7 июля 2026
Оболонь Киев – Локомотив Киев – 0:0
Оболонь (первый тайм): Никита Воробьев, Руслан Высочанский, Андрей Ломницкий, Александр Жовтенко, Павел Полегенько, Дмитрий Мишнев, Роман Волохатый, Олег Слободян, Сергей Суханов, Александр Козлов, Денис Теслюк.
Оболонь (второй тайм): Назарий Федоровский, Евгений Шевченко, игрок на просмотре, Александр Жовтенко, Дмитрий Капинус, Роман Волохатый, Тарас Мороз, Артем Черный, Сергей Суханов, Алексей Товарчи, Ростислав Лящук.
Видео матча и комментарии коуча Александра Антоненко и игрока Тараса Мороза
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