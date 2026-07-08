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Украина. Премьер лига
08 июля 2026, 15:47 | Обновлено 08 июля 2026, 16:18
121
0

Товарищеские матчи, 7 июля. Поражение Кривбасса, ничья в киевском дерби

Команды провели контрольные поединки, готовясь к старту чемпионата

08 июля 2026, 15:47 | Обновлено 08 июля 2026, 16:18
121
0
Товарищеские матчи, 7 июля. Поражение Кривбасса, ничья в киевском дерби
ФК Кривбасс
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Европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к старту национальных чемпионатов.

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.

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Кривбасс Кривой Рог на сборах в Нидерландах проиграл бельгийскому клубу Ломмел (2:4). Товарищеская игра прошла в Burgh-Hamstede на стадионе Sportpark van Zuijen. Голы забили: Владимир Мулик, 34, игрок на просмотре, 75 – Том Рейнерс, 18, Мо Салах, 48, 69, Александер Реумерс, 52.

В киевском дерби встречались Оболонь и Локомотив. Матч прошел в Буче на базе Оболони. В спарринге зафиксирована нулевая ничья (0:0).

Товарищеские матчи. 6 июля 2026

  • 06.07. 01:00. Лос-Анджелес (США) – Сальвадор – 3:0
  • 06.07. 18:00. Краковия (Польша) – Башакшехир (Турция) – 3:1
  • 06.07. 18:30. Партизан (Сербия) – Нефтчи Баку (Азербайджан) – 1:0
  • 06.07. 19:30. Швайг (Германия) – Регенсбург (Германия) – 2:2
  • 06.07. 21:30. Колвин-Бей (Уэльс) – Рил (Уэльс) – 3:2

Товарищеские матчи. 7 июля 2026

  • 07.07. 10:00. Арда (Болгария) – Бейтар Иерусалим (Израиль) – 0:0
  • 07.07. 12:00. Карвина (Чехия) – Михаловце (Словакия) – 2:1
  • 07.07. 12:00. Подбескидзе (Польша) – Острава B (Чехия) – 2:1
  • 07.07. 13:00. Видовре ИФ (Дания) – Фремад Амагер (Дания) – 3:2
  • 07.07. 13:30. Виктория Кельн (Германия) – Штайнбах Хайгер (Германия) – 5:0
  • 07.07. 15:00. Абердин (Шотландия) – Росс Каунти (Шотландия) – 3:6
  • 07.07. 15:00. Ганновер (Германия) – Феникс Любек (Германия) – 3:1
  • 07.07. 15:00. Раднички 1923 (Сербия) – Будучност (Черногория) – 3:1
  • 07.07. 17:00. Венло (Нидерланды) – Бохум II (Германия) – 2:1
  • 07.07. 17:00. ГКС Погонь (Польша) – Тренчин (Словакия) – 1:1
  • 07.07. 17:00. Оболонь (Украина) – Локомотив Киев (Украина) – 0:0
  • 07.07. 17:00. Утрехт (Нидерланды) – Аполлон (Кипр) – 0:1
  • 07.07. 17:30. Легия (Польша) – Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) – 3:1
  • 07.07. 18:00. Бней-Иегуда (Израиль) – Кирьят-Шмона (Израиль) – 2:0
  • 07.07. 18:00. ЧФР Клуж (Румыния) – Ноах (Армения) – 1:1
  • 07.07. 18:30. Железничар Панчево (Сербия) – ЦСКА 1948 София (Болгария) – 0:1
  • 07.07. 18:30. Кисуцке Нове Место (Словакия) – Поважска-Бистрица (Словакия) – 1:6
  • 07.07. 18:30. Раднички Ниш (Сербия) – Пршибрам (Чехия) – 2:0
  • 07.07. 18:30. Янтра Габрово (Болгария) – Спартак Плевен (Болгария) – 0:2
  • 07.07. 19:00. Атлетико Сан-Луис (Мексика) – Спортинг (Коста-Рика) – 4:0
  • 07.07. 19:00. Виктория Пльзень (Чехия) – Копенгаген (Дания) – 1:1
  • 07.07. 19:00. Гаррель (Германия) – Ольденбург (Германия) – 0:7
  • 07.07. 19:00. Кривбасс (Украина) – Ломмел (Бельгия) – 2:4
  • 07.07. 19:00. Мемминген (Германия) – Лугано (Швейцария) – 0:4
  • 07.07. 19:00. ПАОК (Греция) – АЕК Ларнака (Кипр) – 3:2
  • 07.07. 19:00. Роскилле (Дания) – АБ Копенгаген (Дания) – 1:1
  • 07.07. 19:00. Спишска Нова Вес (Словакия) – Л. Микулаш (Словакия) – 1:2
  • 07.07. 19:00. Хойничанка (Польша) – Эльблонг (Польша) – 2:0
  • 07.07. 19:00. Хорн (Австрия) – Флоридсдорфер (Австрия) – 0:0
  • 07.07. 19:30. Брегенц (Австрия) – Дорнбирн (Австрия) – 4:0
  • 07.07. 19:30. Грацер АК (Австрия) – Фирст Вена (Австрия) – 2:4
  • 07.07. 19:30. Гундельфинген (Германия) – Аугсбург II (Германия) – 1:1
  • 07.07. 19:30. Дитрихкирхен (Германия) – ФСФ Франкфурт (Германия) – 0:3
  • 07.07. 20:00. Бакстон (Англия) – Брага (Португалия) – 1:3
  • 07.07. 20:00. Вестландс Элфтал (Нидерланды) – Ден Хааг (Нидерланды) – 0:6
  • 07.07. 20:00. Меерссен (Нидерланды) – Маастрихт (Нидерланды) – 2:1
  • 07.07. 20:00. СК Вайхе-08 (Германия) – Ротенгоф (Германия) – 6:1
  • 07.07. 20:00. Шелбурн (Ирландия) – Селтик (Шотландия) – 1:1
  • 07.07. 20:30. ВОК (Нидерланды) – Спарта Роттердам (Нидерланды) – 0:4
  • 07.07. 20:30. Гемерт (Нидерланды) – Хелмонд (Нидерланды) – 1:1
  • 07.07. 20:45. Бюль (Швейцария) – Приштина Берн (Швейцария) – 1:2
  • 07.07. 21:00. Бригг Таун (Англия) – Сканторп (Англия) – 1:7
  • 07.07. 21:00. Коув Рейнджерс (Шотландия) – Инвернесс (Шотландия) – 1:4
  • 07.07. 21:00. Лонгбридж Таун (Англия) – Престон U21 (Англия) – 0:2
  • 07.07. 21:15. Вестон-сьюпер-Мер (Англия) – Бристоль Роверс (Англия) – 0:3
  • 07.07. 21:30. Блайт Таун (Англия) – Гейтсхед (Англия) – 0:6
  • 07.07. 21:30. Борнвью Милл (Северная Ирландия) – Портадаун (Северная Ирландия) – 2:2
  • 07.07. 21:30. Эйрдрионианс (Шотландия) – Фолкерк (Шотландия) – 1:2
  • 07.07. 21:30. Ист Килбрайд (Шотландия) – Сент-Миррен B (Шотландия) – 4:4
  • 07.07. 21:30. Кармартен Таун (Уэльс) – Кардифф Метрополитен (Уэльс) – 1:3
  • 07.07. 21:30. Киллилей Юс (Северная Ирландия) – Портадаун (Северная Ирландия) – 3:2
  • 07.07. 21:30. Лимавади (Северная Ирландия) – Колрейн (Северная Ирландия) – 0:1
  • 07.07. 21:30. Хебберн Таун (Англия) – Хитон Стеннингтон (Англия) – 2:4
  • 07.07. 21:45. Бедфорд (Англия) – Олдершот (Англия) – 0:0
  • 07.07. 21:45. Берри (Уэльс) – АФК Гойтри (Уэльс) – 3:1
  • 07.07. 21:45. Бесфорд (Англия) – Линкольн Юнайтед (Англия) – 4:3
  • 07.07. 21:45. Бишопс (Англия) – Форест Грин (Англия) – 1:3
  • 07.07. 21:45. Бракнелл (Англия) – Уолтон энд Хершем (Англия) – 1:6
  • 07.07. 21:45. Вейл оф Лейтен (Шотландия) – Гала Фейридин (Шотландия) – 0:4
  • 07.07. 21:45. Вейр (Англия) – Беркхамстед (Англия) – 1:3
  • 07.07. 21:45. Данганнон (Северная Ирландия) – Энна (Северная Ирландия) – 3:0
  • 07.07. 21:45. Дартфорд (Англия) – Эббсфлит (Англия) – 2:1
  • 07.07. 21:45. Эйвли (Англия) – Фолкстон (Англия) – 3:2
  • 07.07. 21:45. Эшфорд Таун (Англия) – Фарнборо (Англия) – 0:1
  • 07.07. 21:45. Ившем (Англия) – Реддич (Англия) – 1:2
  • 07.07. 21:45. Саттон Колдфилд (Англия) – Лимингтон (Англия) – 1:3
  • 07.07. 21:45. Фликстон (Англия) – Редклифф (Англия) – 3:5
  • 07.07. 21:45. Форфар Атлетик (Шотландия) – Питерхед (Шотландия) – 0:3
  • 07.07. 21:45. Харлоу (Англия) – Текели (Англия) – 3:4
  • 07.07. 21:45. Хитчин (Англия) – Барнет (Англия) – 0:2
  • 07.07. 21:45. Хорнчерч (Англия) – Дагенем энд Ред. (Англия) – 0:0
  • 07.07. 21:45. Чатем (Англия) – Херн Бей (Англия) – 0:2
  • 07.07. 22:00. Таррифф Юнайтед (Шотландия) – Абердин B (Шотландия) – 1:1

Видео матчей

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товарищеские матчи Кривбасс Кривой Рог учебно-тренировочные сборы видео голов и обзор контрольные матчи УПЛ Ломмел Патрик ван Леувен Владимир Мулик Оболонь Киев Локомотив Киев
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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