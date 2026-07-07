Разошлись миром. Оболонь и Локомотив сильнейшего не определили

Украинские клубы продолжают подготовку к старту нового сезона. Во вторник, 7 июля, «Оболонь» провела спарринг с «Локомотивом», который проведет дебютный сезон в Первой лиге.

Поединок проходил на базе ФК «Оболонь» в Буче.

Команды ставили цель наиграть связи между футболистами. Результат не был на первом месте.

Тем не менее «Локомотив» навязал борьбу представителю УПЛ. И нулевую ничью новичок первой лиги может занести себе в актив.

Товарищеский матч. Буча. 7 июля

«Оболонь» (Киев) – «Локомотив» (Киев) – 0:0