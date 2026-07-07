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Украина. Премьер лига
07 июля 2026, 19:29 | Обновлено 07 июля 2026, 19:30
161
0

Разошлись миром. Оболонь и Локомотив сильнейшего не определили

Поединок «Оболонь» – «Локомотив» завершился со счетом 0:0

07 июля 2026, 19:29 | Обновлено 07 июля 2026, 19:30
161
0
Разошлись миром. Оболонь и Локомотив сильнейшего не определили
ФК Оболонь
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Украинские клубы продолжают подготовку к старту нового сезона. Во вторник, 7 июля, «Оболонь» провела спарринг с «Локомотивом», который проведет дебютный сезон в Первой лиге.

Поединок проходил на базе ФК «Оболонь» в Буче.

Команды ставили цель наиграть связи между футболистами. Результат не был на первом месте.

Тем не менее «Локомотив» навязал борьбу представителю УПЛ. И нулевую ничью новичок первой лиги может занести себе в актив.

Товарищеский матч. Буча. 7 июля

«Оболонь» (Киев) – «Локомотив» (Киев) – 0:0

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Первая лига Украины товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Оболонь Киев Локомотив Киев
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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