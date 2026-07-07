07.07.2026 17:00 – FT 0 : 0
Украина. Премьер лига07 июля 2026, 19:29 | Обновлено 07 июля 2026, 19:30
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Разошлись миром. Оболонь и Локомотив сильнейшего не определили
Поединок «Оболонь» – «Локомотив» завершился со счетом 0:0
07 июля 2026, 19:29 | Обновлено 07 июля 2026, 19:30
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Украинские клубы продолжают подготовку к старту нового сезона. Во вторник, 7 июля, «Оболонь» провела спарринг с «Локомотивом», который проведет дебютный сезон в Первой лиге.
Поединок проходил на базе ФК «Оболонь» в Буче.
Команды ставили цель наиграть связи между футболистами. Результат не был на первом месте.
Тем не менее «Локомотив» навязал борьбу представителю УПЛ. И нулевую ничью новичок первой лиги может занести себе в актив.
Товарищеский матч. Буча. 7 июля
«Оболонь» (Киев) – «Локомотив» (Киев) – 0:0
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