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  4. Александр АНТОНЕНКО: «Уже чувствуется усталость»
Украина. Премьер лига
08 июля 2026, 12:57 |
102
0

Александр АНТОНЕНКО: «Уже чувствуется усталость»

Главный тренер «Оболони» прокомментировал ничью против «Локомотива»

08 июля 2026, 12:57 |
102
0
Александр АНТОНЕНКО: «Уже чувствуется усталость»
ФК Оболонь Киев. Александр Антоненко
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Главный тренер киевской «Оболони» Александр Антоненко прокомментировал ничью с киевским «Локомотивом» (0:0) в товарищеском матче.

– Александр Сергеевич, второй контрольный матч позади. Насколько вы довольны игрой команды?

– Отношение к игре со стороны всех футболистов было хорошим. В то же время уже ощущается усталость после тренировок, но это абсолютно нормальное явление на данном этапе подготовки. Где-то нам не хватает завершающей стадии атак, однако это уже вопрос исполнительского мастерства и правильного принятия решений в штрафной площадке. В целом игра была неплохой, мы создавали моменты как в первом, так и во втором тайме, но не хватило реализации.

– Связано ли это с отсутствием основных нападающих?

– Мы дали возможность отдохнуть отдельным игрокам. У Стименко и Ляха есть небольшие травмы после предыдущего матча. Сегодня шанс получили молодые футболисты, которых нам нужно посмотреть. Это касается не только нападения, но и других позиций. Молодым нужно давать возможность проявить себя.

– Насколько важна поддержка молодых футболистов со стороны более опытных партнеров?

– Для этого в команде и есть опытные игроки – чтобы помогать молодым. Но и молодые должны понимать, что этим шансом нужно воспользоваться. Сегодня ты играешь за U-19, завтра можешь выйти за первую команду, а послезавтра – играть в Премьер-лиге. Поэтому нужно соответствовать требованиям этого уровня. Перспектива есть у каждого футболиста, главное – помочь её реализовать.

– Как оцениваете адаптацию новичков, которые получают всё больше игрового времени?

– Они постепенно адаптируются. Сейчас команда работает под серьёзными физическими нагрузками, поэтому делать какие-то окончательные выводы ещё рано. Этот этап сборов как раз и нужен для того, чтобы набрать необходимую физическую форму, а уже ближе к старту чемпионата работать более целенаправленно над игровыми аспектами.

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Дмитрий Вус Источник: ФК Оболонь
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