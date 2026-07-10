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Украина. Премьер лига
10 июля 2026, 13:54 | Обновлено 10 июля 2026, 13:56
62
0

Оболонь завершила первую часть летних сборов ничьей с ФК ЮКСА

Поединок «Оболонь» – ЮКСА завершился со счетом 0:0

10 июля 2026, 13:54 | Обновлено 10 июля 2026, 13:56
62
0
Оболонь завершила первую часть летних сборов ничьей с ФК ЮКСА
ФК Оболонь
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Клубы УПЛ и Первой лиги продолжают подготовку к старту нового сезона. В пятницу, 10 июля, «Оболонь» провела спарринг с ФК ЮКСА.

Поединок проходил на базе ФК «Оболонь» в Буче. По взаимной договоренности команды сыграли четыре тайма по 30 минут каждый.

Несмотря на то, что команды провели на поле 120 минут, забить никому из соперников так и не удалось.

Для «Оболони» эта ничья стала второй подряд без забитых мячей. Ранее «пивовары» сыграли 0:0 с новичком Первой лиги киевским «Локомотивом».

Матчем с ФК ЮКСА «Оболонь» завершила первую часть летних сборов. Игроки получат два выходных, а затем продолжат подготовку к старту сезона.

Товарищеский матч. Буча. 10 июля

«Оболонь» (Киев) – ЮКСА (Тарасовка) – 0:0

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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