Скляр оформила камбек и вышла в четвертьфинал юниорского Уимблдона-2026
Полина в трех сетах переиграла Майю Илинку Бурческу в матче третьего раунда мейджора
15-летняя украинская теннисистка Полина Скляр (WTA 971) пробилась в четвертьфинал юниорского Уимблдонского турнира 2026.
В третьем раунде мейджора украинка в трех сетах переиграла Майю Илонку Бурческу (Румыния, WTA 876) за 2 часа и 5 минут.
Уимблдон-2026. Девушки, 1/8 финала
Полина Скляр (Украина) [15] – Майя Илонка Бурческу (Румыния) – 6:7 (5:7), 6:3, 6:2
Для Полины это будет первый четвертьфинал на турнирах Grand Slam.
Помимо Бурческу, Скляр на британском мейджоре также переиграла Екатерину Доценко и Алиссу Джеймс.
Следующей соперницей Полины будет 7-я сеяная Мария Макарова.
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