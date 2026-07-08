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  4. Скляр оформила камбек и вышла в четвертьфинал юниорского Уимблдона-2026
Уимблдон
08 июля 2026, 18:55 | Обновлено 08 июля 2026, 19:30
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Скляр оформила камбек и вышла в четвертьфинал юниорского Уимблдона-2026

Полина в трех сетах переиграла Майю Илинку Бурческу в матче третьего раунда мейджора

08 июля 2026, 18:55 | Обновлено 08 июля 2026, 19:30
521
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Скляр оформила камбек и вышла в четвертьфинал юниорского Уимблдона-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Полина Скляр
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15-летняя украинская теннисистка Полина Скляр (WTA 971) пробилась в четвертьфинал юниорского Уимблдонского турнира 2026.

В третьем раунде мейджора украинка в трех сетах переиграла Майю Илонку Бурческу (Румыния, WTA 876) за 2 часа и 5 минут.

Уимблдон-2026. Девушки, 1/8 финала

Полина Скляр (Украина) [15] – Майя Илонка Бурческу (Румыния) – 6:7 (5:7), 6:3, 6:2

Для Полины это будет первый четвертьфинал на турнирах Grand Slam.

Помимо Бурческу, Скляр на британском мейджоре также переиграла Екатерину Доценко и Алиссу Джеймс.

Следующей соперницей Полины будет 7-я сеяная Мария Макарова.

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Полина Скляр Уимблдон-2026 юниорский теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Краще б юніорський рейтинг давали, WTA тут ні до чого. 
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