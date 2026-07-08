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  4. Полина Скляр сыграет в 1/8 финала юниорского Уимблдона-2026
Уимблдон
08 июля 2026, 05:42 |
27
0

Полина Скляр сыграет в 1/8 финала юниорского Уимблдона-2026

Украинка после победы над Алиссой Джеймс встретится с Майей Илинкой Бурческу

08 июля 2026, 05:42 |
27
0
Полина Скляр сыграет в 1/8 финала юниорского Уимблдона-2026
World Tennis. Полина Скляр
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15-летняя украинская теннисистка Полина Скляр (WTA 971) сыграет в 1/8 финала юниорского Уимблдонского турнира 2026.

6 июля во втором раунде украинка одержала победу в двух сетах над Алиссой Джеймс из Ямайки за 1 час и 25 минут, отдав всего пять геймов.

Уимблдон-2026. Девушки, 1/16 финала

Полина Скляр (Украина) – Алисса Джеймс (Ямайка) – 6:3, 6:2

Скляр впервые в карьере пробилась в третий раунд юниорского турнира Grand Slam.

Полина стартовала с победы над Екатериной Доценко. Ее следующей оппоненткой будет Майя Илинка Бурческу (Румыния), которая занимает 876-е место в рейтинге WTA.

Встреча Полины с Маей состоится 8 июля и начнется не ранее 16:00 по Киеву.

Скляр играла с Илинкой Бурческу в парном разряде Уимблдона. Украинско-румынский дуэт потерпел поражение в двух сетах от второго сеяного дуэта Теа Фродин (США) / Маая Раджешваран Ревати (Индия) – 4:6, 5:7.

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Полина Скляр Уимблдон-2026 юниорский теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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