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  4. 15-летняя Полина Скляр успешно дебютировала на юниорском Уимблдоне
Уимблдон
05 июля 2026, 06:53 |
160
0

15-летняя Полина Скляр успешно дебютировала на юниорском Уимблдоне

В первом раунде украинка в двух сетах переиграла Екатерину Доценко

05 июля 2026, 06:53 |
160
0
15-летняя Полина Скляр успешно дебютировала на юниорском Уимблдоне
Instagram. Полина Скляр
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15-летняя украинская теннисистка Полина Скляр вышла в 1/16 финала юниорского Уимблдона-2026.

В первом раунде украинка в двух сетах переиграла «нейтральную» Екатерину Доценко за 1 час и 11 минут.

Уимблдон-2026. Девушки, 1/32 финала

Полина Скляр (Украина) [15] – Екатерина Доценко – 6:4, 6:3

Для Полины это дебютное выступления на травяном мейджоре.

Следующей соперницей Скляр будет представительница Ямайки Алисса Джеймс.

Помимо Скляр, Украину на юниорском турнире также представят София Белинская и Анастасия Сушкова. София и Анатасия стартуют на Уимблдоне 5 июля.

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Полина Скляр Уимблдон-2026 юниорский теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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