15-летняя Полина Скляр успешно дебютировала на юниорском Уимблдоне
В первом раунде украинка в двух сетах переиграла Екатерину Доценко
15-летняя украинская теннисистка Полина Скляр вышла в 1/16 финала юниорского Уимблдона-2026.
В первом раунде украинка в двух сетах переиграла «нейтральную» Екатерину Доценко за 1 час и 11 минут.
Уимблдон-2026. Девушки, 1/32 финала
Полина Скляр (Украина) [15] – Екатерина Доценко – 6:4, 6:3
Для Полины это дебютное выступления на травяном мейджоре.
Следующей соперницей Скляр будет представительница Ямайки Алисса Джеймс.
Помимо Скляр, Украину на юниорском турнире также представят София Белинская и Анастасия Сушкова. София и Анатасия стартуют на Уимблдоне 5 июля.
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