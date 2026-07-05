15-летняя Полина Скляр успешно дебютировала на юниорском Уимблдоне

15-летняя украинская теннисистка Полина Скляр вышла в 1/16 финала юниорского Уимблдона-2026.

В первом раунде украинка в двух сетах переиграла «нейтральную» Екатерину Доценко за 1 час и 11 минут.

Уимблдон-2026. Девушки, 1/32 финала

Полина Скляр (Украина) [15] – Екатерина Доценко – 6:4, 6:3

Для Полины это дебютное выступления на травяном мейджоре.

Следующей соперницей Скляр будет представительница Ямайки Алисса Джеймс.

Помимо Скляр, Украину на юниорском турнире также представят София Белинская и Анастасия Сушкова. София и Анатасия стартуют на Уимблдоне 5 июля.