Где смотреть онлайн матч 1/8 финала чемпионата мира Аргентина – Египет
Поединок с участием действующих победителей мундиаля начнется 7 июля в 19:00 по Киеву
7 июля сборные Аргентины и Египта сойдутся в очном поединке 1/8 финала чемпионата мира 2026.
Встреча пройдет на Мерседес-Бенс Стэдиум в Атланте, штат Джорджия.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Стартовый свисток главного рефери Франсуа Летексье (Франция) прозвучит в 19:00 по Киеву.
Победитель этого противостояния в четвертьфинале встретится либо со Швейцарией, либо с Колумбией.
Где смотреть онлайн матч 1/8 финала чемпионата мира Аргентина – Египет
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
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Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
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