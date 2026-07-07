Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч 1/8 финала чемпионата мира Аргентина – Египет
Чемпионат мира
Аргентина
07.07.2026 19:00 - : -
Египет
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
07 июля 2026, 14:44 |
219
0

Где смотреть онлайн матч 1/8 финала чемпионата мира Аргентина – Египет

Поединок с участием действующих победителей мундиаля начнется 7 июля в 19:00 по Киеву

07 июля 2026, 14:44 |
219
0
Где смотреть онлайн матч 1/8 финала чемпионата мира Аргентина – Египет
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

7 июля сборные Аргентины и Египта сойдутся в очном поединке 1/8 финала чемпионата мира 2026.

Встреча пройдет на Мерседес-Бенс Стэдиум в Атланте, штат Джорджия.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток главного рефери Франсуа Летексье (Франция) прозвучит в 19:00 по Киеву.

Победитель этого противостояния в четвертьфинале встретится либо со Швейцарией, либо с Колумбией.

Аргентина – Египет
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Где смотреть онлайн матч 1/8 финала чемпионата мира Аргентина – Египет

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Betking
Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Оборона рухнет. Безус спрогнозировал счет матча ЧМ Швейцария – Колумбия
Два невероятных бомбардира в 1/4 финала ЧМ. Статистика Холанда и Кейна
Скорбите по Германии и Нидерландам? Слушайте сюда!
сборная Аргентины по футболу сборная Египта по футболу где смотреть ЧМ-2026 по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известный тренер решил подписать Довбика. Роскошный вариант трансфера
Футбол | 07 июля 2026, 00:48 6
Известный тренер решил подписать Довбика. Роскошный вариант трансфера
Известный тренер решил подписать Довбика. Роскошный вариант трансфера

Украинец может перейти в «Трабзонспор»

7 футболистов, чьи карьеры пойдут вверх после участия в ЧМ-2026
Футбол | 06 июля 2026, 15:15 12
7 футболистов, чьи карьеры пойдут вверх после участия в ЧМ-2026
7 футболистов, чьи карьеры пойдут вверх после участия в ЧМ-2026

Мундиаль – великолепная витрина, за которой внимательно следят все клубы мирового футбола

ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб отказался от участия в еврокубках
Баскетбол | 06.07.2026, 16:39
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб отказался от участия в еврокубках
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб отказался от участия в еврокубках
Украинский форвард оказался не нужен главному тренеру английского клуба
Футбол | 07.07.2026, 13:39
Украинский форвард оказался не нужен главному тренеру английского клуба
Украинский форвард оказался не нужен главному тренеру английского клуба
Блохин раскритиковал Роналду, вспомнив об успехах Месси на ЧМ-2026
Футбол | 07.07.2026, 11:21
Блохин раскритиковал Роналду, вспомнив об успехах Месси на ЧМ-2026
Блохин раскритиковал Роналду, вспомнив об успехах Месси на ЧМ-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сетка ЧМ-2026. Англия выстояла на Ацтеке. Определена вторая пара 1/4 финала
Сетка ЧМ-2026. Англия выстояла на Ацтеке. Определена вторая пара 1/4 финала
06.07.2026, 06:15 1
Футбол
Костюк выбила обидчицу Снигур и впервые вышла в четвертьфинал Уимблдона
Костюк выбила обидчицу Снигур и впервые вышла в четвертьфинал Уимблдона
06.07.2026, 14:32 72
Теннис
ФЬЮРИ: «Турки Аль-Шейх принял решение по поводу Усика»
ФЬЮРИ: «Турки Аль-Шейх принял решение по поводу Усика»
06.07.2026, 08:42 1
Бокс
Поставлена точка в переходе Зинченко в Полесье
Поставлена точка в переходе Зинченко в Полесье
06.07.2026, 09:32 10
Футбол
Ломаченко решили отправить туда, «где ему и место»
Ломаченко решили отправить туда, «где ему и место»
07.07.2026, 09:40 3
Бокс
Футболисты Динамо отказались возвращаться в Украину – источник
Футболисты Динамо отказались возвращаться в Украину – источник
06.07.2026, 07:27 6
Футбол
Деревянные дети папы Карло и его болотная карма
Деревянные дети папы Карло и его болотная карма
06.07.2026, 10:23 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем