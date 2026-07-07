7 июля сборные Аргентины и Египта сойдутся в очном поединке 1/8 финала чемпионата мира 2026.

Встреча пройдет на Мерседес-Бенс Стэдиум в Атланте, штат Джорджия.

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Стартовый свисток главного рефери Франсуа Летексье (Франция) прозвучит в 19:00 по Киеву.

Победитель этого противостояния в четвертьфинале встретится либо со Швейцарией, либо с Колумбией.

Где смотреть онлайн матч 1/8 финала чемпионата мира Аргентина – Египет

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.