Испания и Бельгия – в четвертьфинале ЧМ, слезы Роналду, скандал с Балогуном

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 6 июля.

1. Сборная Бельгии выбила команду США в 1/8 финала чемпионата мира 2026

За США после скандала с отменой дисквалификации сыграл Фоларин Балогун

2. Испания в компенсированное время дожала Португалию в 1/8 финала ЧМ-2026

Красная фурия вышла в четвертьфинал, отправив Криштиану Роналду домой

3. ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА сняла дисквалификацию с игрока сборной США

Фоларин Балогун может помочь команде в матче 1/8 финала против Бельгии

4. Дональд ТРАМП: «А если убрать из состава Месси, Роналду или Кейна?»

Президент США выдал интересный спич о ситуации с Фоларином Балогуном

5. Невероятный гол Оличенко. Тренер и игроки – о победе над Италией U19

Прокомментировали Дмитрий Михайленко, Богдан Оличенко, Денис Марченко

6. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о назначении ассистента тренера

К донецкой команде присоединился турецкий специалист Мурат Озкютюкчю

7A. Костюк выбила обидчицу Снигур и впервые вышла в четвертьфинал Уимблдона

Марта обыграла Эшлин Крюгер в двух сетах в 1/8 финала травяного мейджора

7B. Олейникова проиграла японке в стартовом матче турнира WTA 125 в Бостаде

Александра уступила Моюке Утидзиме в трех сетах в матче 1/16 финала

8. ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины по хоккею осталась без главного тренера

Дмитрий Христич, Олег Шафаренко и Игорь Карпенко покинули сборную

9. Как выглядит таблица коэффициентов УЕФА перед стартом нового евросезона

Украина идет 21-й и будет представлена 4 клубами в еврокубках нового сезона

10. 7 футболистов, чьи карьеры пойдут вверх после участия в ЧМ-2026

Мундиаль – великолепная витрина, за которой внимательно следят все клубы