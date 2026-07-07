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07 июля 2026, 11:19 | Обновлено 07 июля 2026, 11:26
224
0

Испания и Бельгия – в четвертьфинале ЧМ, слезы Роналду, скандал с Балогуном

Главные новости за 6 июля на Sport.ua

07 июля 2026, 11:19 | Обновлено 07 июля 2026, 11:26
224
0
Испания и Бельгия – в четвертьфинале ЧМ, слезы Роналду, скандал с Балогуном
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду
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Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 6 июля.

1. Сборная Бельгии выбила команду США в 1/8 финала чемпионата мира 2026
За США после скандала с отменой дисквалификации сыграл Фоларин Балогун

2. Испания в компенсированное время дожала Португалию в 1/8 финала ЧМ-2026
Красная фурия вышла в четвертьфинал, отправив Криштиану Роналду домой

3. ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА сняла дисквалификацию с игрока сборной США
Фоларин Балогун может помочь команде в матче 1/8 финала против Бельгии

4. Дональд ТРАМП: «А если убрать из состава Месси, Роналду или Кейна?»
Президент США выдал интересный спич о ситуации с Фоларином Балогуном

5. Невероятный гол Оличенко. Тренер и игроки – о победе над Италией U19
Прокомментировали Дмитрий Михайленко, Богдан Оличенко, Денис Марченко

6. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о назначении ассистента тренера
К донецкой команде присоединился турецкий специалист Мурат Озкютюкчю

7A. Костюк выбила обидчицу Снигур и впервые вышла в четвертьфинал Уимблдона
Марта обыграла Эшлин Крюгер в двух сетах в 1/8 финала травяного мейджора

7B. Олейникова проиграла японке в стартовом матче турнира WTA 125 в Бостаде
Александра уступила Моюке Утидзиме в трех сетах в матче 1/16 финала

8. ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины по хоккею осталась без главного тренера
Дмитрий Христич, Олег Шафаренко и Игорь Карпенко покинули сборную

9. Как выглядит таблица коэффициентов УЕФА перед стартом нового евросезона
Украина идет 21-й и будет представлена 4 клубами в еврокубках нового сезона

10. 7 футболистов, чьи карьеры пойдут вверх после участия в ЧМ-2026
Мундиаль – великолепная витрина, за которой внимательно следят все клубы

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главные новости
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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