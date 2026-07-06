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Лига чемпионов
06 июля 2026, 13:10 | Обновлено 06 июля 2026, 13:12
2396
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Как выглядит таблица коэффициентов УЕФА перед стартом нового евросезона

Украина идет 21-й и будет представлена 4 клубами в еврокубках нового сезона

06 июля 2026, 13:10 | Обновлено 06 июля 2026, 13:12
2396
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Как выглядит таблица коэффициентов УЕФА перед стартом нового евросезона
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Вечером 7 июля стартует новый сезон еврокубков 2026/27. За год будут разыграны трофеи в трех привычных турнирах: Лига чемпионов, Лига Европы, Лига конференций.

Изучаем, какой стартовый вид имеет таблица коэффициентов 2027, которая будет влиять на распределение мест в еврокубках сезона 2028/29.

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Англия впереди в 5-летнем рейтинге (101.852) с большим отрывом от ближайших конкурентов. В топ-5 также входят: Италия (87.660), Испания (82.368), Германия (80.116), Франция (67.653).

Украина находится на 21-й позиции (23.212) в пятилетнем рейтинге 2027. В таблице уже учтены бонусные баллы (1.500), которые получил Шахтер за попадание в основной раунд Лиги чемпионов 2026/27.

Выше Украины в пределах одного-двух баллов находятся Швеция, Венгрия, Шотландия, Австрия. Конкурентами снизу являются: Румыния, Хорватия, Словения, Израиль.

Украина будет представлена 4 клубами в еврокубках нового сезона. Шахтер благодаря высокому клубному рейтингу и ребалансу получил прямую путевку в основной раунд Лиги чемпионов 2026/27. Донецкая команда входит в топ-30 в пятилетнем клубном рейтинге перед стартом сезона 2026/27.

Киевское Динамо стартует в Лиге Европы, где в Q1 сыграет (9 и 16 июля) против румынского клуба Университатя Клуж. В случае победы столичная команда в Q2 Лиги Европы встретится с греческой командой ПАОК, а в случае поражения – перейдет в Q2 Лиги конференций, где соперником станет норвежский Бранн.

Со стадии Q2 Лиги конференций (23 и 30 июля) стартуют еще два украинских клуба. Черкасский ЛНЗ в статусе вице-чемпиона Украины сыграет против бельгийского клуба Гент. Житомирское Полесье, получившее бронзовые награды УПЛ, встретится в Q2 ЛК с клубом Копенгаген из Дании.

Чтобы вернуть себе представительство в 5 клубов в еврокубках, нужно подняться в топ-15, что в сезоне 2026/27 сделать малореально. Задача-минимум – не оказаться ниже 23-го места, что даст право победителю УПЛ 2027/28 стартовать в Лиге чемпионов 2028/29 не с 1-го раунда квалификации (Q1 ЛЧ), а со сразу со 2-го (Q2 ЛЧ).

Инфографика. Таблица коэффициентов 2027 (на 6 июля 2026)

Инфографика. Клубный рейтинг УЕФА 2027 (на 6 июля 2026)

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Якщо наберемо в цьому році загалом 5 балів, то буде велике свято.
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