Олейникова проиграла японке в стартовом матче турнира WTA 125 в Бостаде
Александра уступила Моюке Утидзиме в трех сетах в матче 1/16 финала
Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 53) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Бостаде, Швеция.
В первом раунде украинка уступила представительнице Японии Моюке Утидзиме (WTA 108) в трех сетах за 2 часа и 43 минуты – 7:5, 2:6, 5:7.
Счет очных встреч соперниц – 1:1.
В третьем сете Олейникова вела 5:3, но не сумела удержать преимущество.
Александра выступала на турнире в статусе первой сеяной.
Утидзима во втором круге поборется с Ирен Бурильо Эскориуэлой.
WTA 125 Бостад. Грунт, 1/16 финала
Александра Олейникова [1] – Моюка Утидзима – 7:5, 2:6, 5:7
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