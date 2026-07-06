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  4. Олейникова проиграла японке в стартовом матче турнира WTA 125 в Бостаде
WTA
06 июля 2026, 15:07 |
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Олейникова проиграла японке в стартовом матче турнира WTA 125 в Бостаде

Александра уступила Моюке Утидзиме в трех сетах в матче 1/16 финала

06 июля 2026, 15:07 |
250
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Олейникова проиграла японке в стартовом матче турнира WTA 125 в Бостаде
Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Олейникова
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Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 53) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Бостаде, Швеция.

В первом раунде украинка уступила представительнице Японии Моюке Утидзиме (WTA 108) в трех сетах за 2 часа и 43 минуты – 7:5, 2:6, 5:7.

Счет очных встреч соперниц – 1:1.

В третьем сете Олейникова вела 5:3, но не сумела удержать преимущество.

Александра выступала на турнире в статусе первой сеяной.

Утидзима во втором круге поборется с Ирен Бурильо Эскориуэлой.

WTA 125 Бостад. Грунт, 1/16 финала

Александра Олейникова [1] – Моюка Утидзима – 7:5, 2:6, 5:7

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Александра Олейникова Моюка Утидзима WTA Бостад
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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Щось в Олександри не складається останнім часом
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