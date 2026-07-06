Олейникова проиграла японке в стартовом матче турнира WTA 125 в Бостаде

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 53) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Бостаде, Швеция.

В первом раунде украинка уступила представительнице Японии Моюке Утидзиме (WTA 108) в трех сетах за 2 часа и 43 минуты – 7:5, 2:6, 5:7.

Счет очных встреч соперниц – 1:1.

В третьем сете Олейникова вела 5:3, но не сумела удержать преимущество.

Александра выступала на турнире в статусе первой сеяной.

Утидзима во втором круге поборется с Ирен Бурильо Эскориуэлой.

WTA 125 Бостад. Грунт, 1/16 финала

Александра Олейникова [1] – Моюка Утидзима – 7:5, 2:6, 5:7