7 футболистов, чьи карьеры пойдут вверх после участия в ЧМ-2026

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking представляет серию материалов, посвященных ЧМ-2026, который проходит в США, Канаде и Мексике.

Продолжающийся в наши дни на территории США, Мексики и Канады чемпионат мира по футболу-2026 пока еще довольно далек от завершения. Однако уже сейчас, когда большая половина команд-участниц отсеялась и собирает чемоданы, готовясь к отъезду домой, можно уверенно утверждать – турнир подарил невероятные карьерные шансы целому ряду игроков, о которых ранее говорили не так и громко, но которые проявили себя на ЧМ-2026 во всей красе.

Поговорим о семи из таковых…

Дини Боржес

Возраст: 31 год

Гражданство: Кабо-Верде

Клуб: «Аль-Батаех» (ОАЭ)

Getty Images/Global Images Ukraine

До начала этого мундиаля мало кто знал имя центрального защитника сборной Кабо-Верде Дини Боржеса, хотя тому в январе нынешнего года и исполнился уже 31. Воспитанник академии «Витории Сетубал» так и не сумел проявить себя в родном клубе, как и затем в «Маритиму». На уровне элитного дивизиона португальского клубного футбола Боржес так и остался резервистом, получавшим практику лишь иногда. Неудивительно, что в сентябре 2019 года африканец решился на переезд в Марокко, где за четыре года в составе «АС ФАР Рабат» стал чемпионом и обладателем Кубка страны.

С лета 2023 года Боржес выступает в ОАЭ за «Аль-Батаех», однако для широкой общественности этот центрбек все равно оставался тотальным ноунеймом, вплоть до выступлений за сборную Кабо-Верде на ЧМ-2026. Особенно экспертов, специалистов и болельщиков поразил матч, в котором африканцы отобрали очки у Испании (0:0), а Дини Боржес получил высочайшую оценку от портала Sofascore и был включен им в символическую сборную первого тура текущего мундиаля.

В настоящий момент явных слухов об интересе к Боржесу со стороны каких-то европейских или богатых арабских клубов нет, однако агентство, представляющее интересы этого защитника, уже дало понять – претендентов на их клиента летом будет достаточно. И причины для этого объективные – невысокая цена (на Transfermarkt Дини оценивается в 900 тысяч евро) в совокупности с яркой игрой на ЧМ-2026 и готовностью покинуть свой нынешний клуб делают Боржеса «лакомым кусочком» на рынке. Пускай это кейс не о переход в клуб-гранд мирового футбола, однако сделать очень весомый шаг в своей карьере и вернуться в хороший европейский чемпионат по итогам мундиаля Дини точно способен.

Возинья

Возраст: 40 лет

Гражданство: Кабо-Верде

Клуб: свободный агент

Getty Images/Global Images Ukraine

Еще одним ноунеймом из сборной Кабо-Верде, который заставил своей игрой на ЧМ-2026 говорить о себе практически весь футбольный мир стал 40-летний голкипер «синих акул» Возинья. Этот ветеран выдал просто сумасшедшие матчи, особенно против Испании (0:0) и Уругвая (2:2), во многом благодаря чему африканская сборная-дебютант турнира сумела занять вторую строчку в группе и выбраться в плей-офф.

Чтобы понимать, насколько популярным стал Возинья благодаря участию в мундиале, достаточно просто взглянуть на один цифровой показатель: до старта ЧМ-2026 у голкипера было всего 13 тысяч подписчиков в Instagram, а сейчас их уже более 17 миллионов! И количество почитателей и симпатиков возрастного вратаря продолжает расти.

На клубном уровне Возинья последние годы выступал во втором дивизионе португальского футбола за «Шавиш». Однако сейчас вратарь получил статус свободного агента и выразил желание попробовать силы в более сильном клубе. В частности, представители Возиньи уже предлагали услуги своего клиента бразильскому «Коринтиансу», но пока в «тимау» молчат о подписании игрока задумалась более скромная «Сеара». И пускай это лишь клуб бразильской Серии Б, зато в финансовом плане уход туда точно поможет Возинье претендовать на нечто большее, чем 5 тысяч евро в месяц в «Шавише» – совершенно смешные деньги, которые отныне кипер способен легко зарабатывать через свою страницу в соцсети, благо та стала чрезвычайно популярной.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking освещает ЧМ-2026 по футболу!

Исмаэль Сайбари

Возраст: 25 лет

Гражданство: Марокко

Клуб: «Бавария»

Getty Images/Global Images Ukraine

Если в случаях с Дини Боржесом и Возиньей нам приходилось говорить о потенциальном рывке в карьере, то ситуация с Исмаэлем Сайбари уже получила самое что ни на есть положительное развитие. Буквально на днях этот атакующий полузащитник сборной Марокко покинул нидерландский ПСВ и за 50 миллионов евро перешел в клуб-гранд немецкой Бундеслиги «Баварию».

Сайбари сложно называть ноунеймом, особенно учитывая его два последних успешных сезона за ПСВ, однако в целом его уровень таланта и потенциал по-настоящему помог раскрыть именно ЧМ-2026. В четырех матчах на турнире Исмаэль уже забил три мяча, отличавшись в воротах каждого из соперников «Атласских львов» на групповой стадии (а это Бразилия, Шотландия и Гаити).

Очевидно, что «Бавария» может быть довольна сделкой, так как клуб действовал в стремительной манере и, вероятно, успел опередить многих конкурентов, которые лишь приценивались к марокканцу, ставшему одним из очевидных открытий как минимум первой половины ЧМ-2026.

Орландо Хиль

Возраст: 26 лет

Гражданство: Парагвай

Клуб: «Сан Лоренсо»

Getty Images/Global Images Ukraine

Голкипер сборной Парагвая Орландо Хиль, рост которого составляет 199 сантиметров, поразил многих своей игрой в 1/16 финала ЧМ-2026 против Германии. Этот поединок стал для стража ворот только десятым в составе национальной сборной, но Хиль провел его безукоризненно, отбив два удара от немцев в послематчевой серии пенальти и обеспечив своей команде победу и проход дальше по плей-офф.

Уже сейчас мировые футбольные СМИ пишут, что крайне маловероятно, чтобы Хиль после ЧМ-2026 вернулся в аргентинский «Сан Лоренсо». Активный интерес в услугах вратаря-великана уже проявляют «Торино», «Валенсия» и «Бешикташ». При этом, 26-летний вратарь также не прочь попробовать свои силы в Европе, так как ранее никогда не играл на Старом континенте.

Рыночная стоимость Хиля до старта мундиаля оценивалась в 5-6 миллионов евро. Однако в контракте вратаря с «Сан Лоренсо» прописана клаусула в 10 миллионов, которая также вряд ли станет большой проблемой для богатых европейцев, если кто-либо из них всерьез пожелает заполучить себе голкипера сборной Парагвая и героя матча этой команды против Германии.

Густаво Пуэрта

Возраст: 22 года

Гражданство: Колумбия

Клуб: «Расинг» Сантандер

Getty Images/Global Images Ukraine

Центрального полузащитника Густаво Пуэрту также вряд ли можно назвать очень известной фигурой в европейском клубном футболе. Еще в январе 2023 года он за 2 миллиона евро перебрался из «Боготы» в «Байер», однако закрепиться в стане леверкузенцев не сумел и, побывав в арендах в «Нюрнберге» и «Халл Сити», в начале сентября минувшего года за 3,5 миллиона евро был продан в испанский «Расинг».

В команде из Сантандера Пуэрта быстро стал одним из лидеров. В сезоне-2025/26 он провел 32 матча в рамках Ла Лиги 2, забив 3 мяча и отдав 1 результативную передачу. Это помогло «Расингу» вернуться в элитный дивизион испанского клубного футбола, а Густаво – дебютировать в ноябре 2025-го за национальную сборную Колумбии.

В итоге Пуэрта поехал на ЧМ-2026, где неожиданно выиграл конкуренцию за место в составе у Ричарда Риоса из «Бенфики». Уверенная игра на мундиале привлекла внимание к Густаво со стороны куда более богатых и знаменитых клубов, нежели «Расинг». В СМИ пишут о «Роме», «Болонье», «Аталанте», «Порту», «Бетисе», «Севилье» и «Вильярреале». Согласитесь, список весьма и весьма любопытный, хотя «Расинг» уже указал потенциальным покупателям на необходимость активировать клаусулу колумбийца, составляющую 16 миллионов евро. В ином случае на продажу своего лидера полузащиты сантандерцы не пойдут.

Аюб Буадди

Возраст: 18 лет

Гражданство: Марокко

Клуб: «Лилль»

Getty Images/Global Images Ukraine

Воспитанник академии «Лилля» Аюб Буадди в сезоне-2025/26 окончательно утвердился в статусе основного футболиста первой команды «догов», а также отличился резонансным решением в аспекте вектора своей международной карьеры. Несмотря на выступления за юношеские и молодежную сборные Франции, в мае нынешнего года Буадди принял решение играть за национальную команду Марокко. Проведя лишь три матча, носивших товарищеский статус, Аюб оказался в заявке «Атласских львов» на ЧМ-2026 и уже успел сверкнуть на мундиале.

Прежде всего, Буадди шокировал футбольных экспертов своей не по годам зрелой игрой за Марокко в матче с Бразилией (1:1). 18-летний парень в центральной зоне полностью затмил звездных визави Каземиро и Лукаса Пакету, выдав прекрасную статистику: 91% точных передач (100% точных – в финальную треть), 6 возвратов мяча и 9 выигранных единоборств.

Неудивительно, что уже сейчас во Франции сомневаются, что «Лиллю» удастся удержать столь талантливого и яркого игрока в своих рядах этим летом. Номинально Буадди оценивается сейчас в 50 миллионов евро, но ожидается, что «доги» затребуют за своего игрока минимум 80, а то и 100 миллионов, причем французский клуб хочет добиться обязательного включения в потенциальный трансфер договоренности об обратной аренде Аюба на сезон, что позволит тому еще как минимум год все-таки отыграть в «Лилле». Кажется, что для «Манчестер Сити», «Арсенала», «Ливерпуля», «Реала» и ПСЖ подобное условие не станет большой проблемой…

Ян Диоманде

Возраст: 19 лет

Гражданство: Кот-д'Ивуар

Клуб: «РБ Лейпциг»

Getty Images/Global Images Ukraine

19-летний вингер Ян Диоманде стал главным открытием в рядах сборной Кот-д'Ивуара на ЧМ-2026. «Слонам» удалось выйти в плей-офф, где они сразу же уступили Норвегии (1:2), однако этот результат никак не повлияет на карьерные перспективы самого Диоманде. За этим тинейджером уже буквально выстроилась очередь из топ-клубов, хотя руководство «РБ Лейпциг» старается сделать все, чтобы удержать африканца и убедить его остаться в стане «быков» еще как минимум на пару лет.

На мундиале Ян Диоманде впечатлил экспертов и болельщиков своей скоростью и невероятной техникой работы с мячом. Аналитики подсчитали, что Диоманде стал единственным игроком в этом столетии, которому удалось совершить более 10 обводок и создать более 10 голевых моментов в своих первых трех матчах на чемпионате мира по футболу.

Всего за четыре матча на ЧМ-2026 Ян создал 10 голевых возможностей для партнеров по команде и тот факт, что из них был реализован лишь один (что позволило Диоманде записать в актив ассист) свидетельствует лишь о проблемах с реализацией у форвардов команды, а не о качестве действий самого вингера.

Поэтому неудивительно, что активный интерес к Диоманде сейчас проявляет ПСЖ. Сам Ян также горит желанием оказаться в стане сильнейшей команды европейского континента, и публично уже выразил готовность летом сменить клуб. Что правда, боссов «РБ Лейпциг» подобные перспективы пока не устраивают, но большие деньги способны убедить немцев изменить свое мнение. В кулуарах поговаривают, что трансфер Диоманде может обойтись его новому клубу в 100-120 миллионов евро.

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