Трамп не дозвонился. Бельгия выбила США из ЧМ-2026
Не помог команде Почеттино даже «дисквалифицированный» нападающий
Отчет о матче ожидайте позже.
Чемпионат мира. 1/8 финала.
США – Бельгия – 1:4
Голы: Тилльман, 31 – Де Кетеларе, 9, 33, Ванакен, 57, Лукаку, 90+3
Предупреждения: Маккенни, 35, Тилльман, 69
США: Фриз – Робинсон (Арфстен, 90+2), Рим, Ричардс, Фримен – Тилльман, Адамс (Пепи, 72), Маккенни – Пулишич (Берхолтер, 59), Балогун (Райт, 90+2), Дест (Рейна, 46).
Бельгия: Куртуа – Де Кейпер, Нгой, Мехеле, Кастань – Раскин (Витсель, 89), Онана (Ванакен, 21) – Троссар (Салемакерс, 89), Тилеманс, Лукебакио (Доку, 67) – Де Кетеларе (Лукаку, 67).
Арбитр: Адам Махадмех (Ирбид, Иордания).
Стадион: «Люмен Филд» (Сиетл, США).
Удары (в створ) – 7 (2) : 15 (7)
Угловые – 3 : 5
Оффсайды – 0 : 1
США - БЕЛЬГИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 27°C
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Рико считает, что в прайм-тайме победу одержал бы его бывший соперник Усик
Питер убежден, что состоится реванш с Верховеном
Було відчуття що бельгійці і 50% своїх сил не задіяли.
Чесно, важко вболівати за цю команду, коли помаранчевий дзвонить в фіфа щоб відмінили червону картку.
Напомнило стишок-порошок: Донни за все берется смело, все превращается в г-но, а если за г-но берется, то просто тратит меньше сил.
Руди Гарсия нравится. США Почеттино, как бы там ни было с Балогуном весьма непростая команда сейчас, были разобраны по-профессорски. Если бы французу досталась праймовая Бельгия, а не остатки былой роскоши, он бы добился большего, чем Мартинес.
5 из 8 из Европы. Ждем швейцарцев в уходящий четвертьфинальный поезд.