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Чемпионат мира
США
07.07.2026 03:00 – FT 1 : 4
Бельгия
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Чемпионат мира
07 июля 2026, 05:01 | Обновлено 07 июля 2026, 05:21
1163
9

Трамп не дозвонился. Бельгия выбила США из ЧМ-2026

Не помог команде Почеттино даже «дисквалифицированный» нападающий

07 июля 2026, 05:01 | Обновлено 07 июля 2026, 05:21
1163
9 Comments
Трамп не дозвонился. Бельгия выбила США из ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine
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Отчет о матче ожидайте позже.

Чемпионат мира. 1/8 финала.

США – Бельгия – 1:4

Голы: Тилльман, 31 – Де Кетеларе, 9, 33, Ванакен, 57, Лукаку, 90+3

Предупреждения: Маккенни, 35, Тилльман, 69

США: Фриз – Робинсон (Арфстен, 90+2), Рим, Ричардс, Фримен – Тилльман, Адамс (Пепи, 72), Маккенни – Пулишич (Берхолтер, 59), Балогун (Райт, 90+2), Дест (Рейна, 46).

Бельгия: Куртуа – Де Кейпер, Нгой, Мехеле, Кастань – Раскин (Витсель, 89), Онана (Ванакен, 21) – Троссар (Салемакерс, 89), Тилеманс, Лукебакио (Доку, 67) – Де Кетеларе (Лукаку, 67).

Арбитр: Адам Махадмех (Ирбид, Иордания).

Стадион: «Люмен Филд» (Сиетл, США).

Удары (в створ) – 7 (2) : 15 (7)
Угловые – 3 : 5
Оффсайды – 0 : 1

США - БЕЛЬГИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 9
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Взагалі без шансів, гра в одні ворота. 
Було відчуття що бельгійці і 50% своїх сил не задіяли. 
Чесно, важко вболівати за цю команду, коли помаранчевий дзвонить в фіфа щоб відмінили червону картку. 
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+2
Футбольний бог дав Трампу копняка, показавши, хто у футболі головний...
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+1
За Балогуна, как я и обещал.
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0
Теперь треба санкції вводити на Бельгію, 100% тарифів за таке.
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0
чубата мерзость обосралось
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0
Ну шо, помогли тебе звонки рыжего диктатора? Хихи.
Напомнило стишок-порошок: Донни за все берется смело, все превращается в г-но, а если за г-но берется, то просто тратит меньше сил.
Руди Гарсия нравится. США Почеттино, как бы там ни было с Балогуном весьма непростая команда сейчас, были разобраны по-профессорски. Если бы французу досталась праймовая Бельгия, а не остатки былой роскоши, он бы добился большего, чем Мартинес.
5 из 8 из Европы. Ждем швейцарцев в уходящий четвертьфинальный поезд.
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0
То как судился этот матч и жалкие 4 минуты добавленого времени должны вам быть доказательством, что никакой трамп никому ничего не командовал и никакой прямой телефонной связи Овального кабинета с наушниками судьи нет. Скорее судья так стремился показать свою беспристрастность, что перестарался в другую сторону.
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-3
Показать Скрыть 1 ответ
Судья должен покидать этот стадион в гриме и через чёрный ход. Весь матч судейство на пользу бельгийцев. Гол с нарушением. США и так слабее на бумаге и возможно провели не самый лучший матч, но судья еще и вдобавок окончательно множил их шансы и перспективы на ноль. В конце еще и добавил сраные 4 минуты всего. И это с нынешним-то регламентом, при том что помимо водопоя были еще остановки из-за серьезных травм, замен и прочие. Просто невероятно. 
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-3
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