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06 июля 2026, 10:01 |
292
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США – Бельгия. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала чемпионата мира 2026

Игра состоится в ночь на 7 июля и начнется в 03:00 по Киеву

06 июля 2026, 10:01 |
292
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США – Бельгия. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала чемпионата мира 2026
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7 июля на Люмен Филд пройдет матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу, в котором сыграют национальные сборные США и Бельгии.

Поединок начнется в 03:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

США

Команда пропустила позапрошлый мундиаль, но в целом котируется достаточно высоко. Правда, у нынешнего поколения хватало проблем. Даже при нынешнем наставнике, Почеттино, было достаточно поводов для критики. Чего стоит очередное домашнее поражение соседям, мексиканцам, в финале прошлогоднего Золотого Кубка КОНКАКАФ, или обилие неудач в товарищеских поединках.

Но, главное, уже на чемпионате американцы мощно стартовали, с пары уверенных побед. Сначала разгромили 4:1 парагвайцев, потом оформили солидные 2:0 с Австралией. Застолбив таким образом за собой плей-офф, футболисты даже позволили себе уступить в перестрелке с Турцией 2:3. Зато в 1/16 финала потом обыграли и боснийцев. Даже после того, как открывший счет Балогун получил красную, не только не дали ничего сделать сопернику, но и удвоили преимущество.

Бельгия

Сборная провалилась на прошлом мундиале - тогда перестали говорить о лучшем поколении в истории, что дошла до полуфинала в 2018-м. Уже с Руди Гарсией получилось без проблем взять первое место в своей отборочной группе - за восемь отборочных матчей набрали восемнадцать очков, на два больше, чем валлийцы, выиграв первое место в группе, а в ним - и прямую путевку на мундиаль.

Уже на нем получалось не все. В первых поединках были только ничьи, 1:1 с Египтом и 0:0 с Ираном. И только в крайнем туре разгромили 5:1 Новую Зеландию, обеспечив себе право сыграть в плей-офф. Уже там, казалось, все закончится первым раундом - Сенегалу до 85-й минуты уступали 0:2. Но потом напомнил о себе Лукаку, снова удачно выйдя на замену. Ну, а Тилеманс голами в конце основного и дополнительного времени оформил волевые 3:2.

Статистика личных встреч

Первый поединок, 1930-го года, выиграли Соединенные Штаты, но потом побеждали только бельгийцы, правда, на чемпионате мира-2014, побеждали голом в экстра-тайме.

Прогноз

Букмекерские конторы считают пару равной. Но пора американцам снова побеждать - ставим на них при форе 0.

Прогноз Sport.ua: Фора США (0) за 1.90 по линии БК betking.

Прогноз Sport.ua
США
7 июля 2026 -
03:00
Бельгия
Фора США (0) 1.90 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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за США на полі буде щонайменше 15 гравців:
11 футболістів, вболівальники, суддя, ФІФА, Трамп.
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