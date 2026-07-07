США – Бельгия – 1:4. Трамп уже не спасет: разгром хозяев. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала чемпионата мира 2026
7 июля состоялся поединок 1/8 финала между сборными США и Бельгии на ЧМ-2026.
Местом проведения матча стала арена «Seattle Stadium» в городе Сиэтл, штат Вашингтон (США).
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Сборная Бельгии без каких-либо проблем разобралась с американцами и с треском выбила их из домашнего турнира – 4:1.
Европейцы вышли на матч с особым настроем: перед игрой ФИФА по указанию президента США Дональда Трампа отменила дисквалификацию американского игрока Фоларина Балогуна за удаление в 1/16 финала.
Уже с первых минут бельгийцы продемонстрировали страсть и вышли вперед.
Американцы сумели сравнять счет, но ответ Бельгии был реактивным – дубль в свой актив записал Шарль де Кетеларе.
Роковую ошибку допустил во втором тайме вратарь сборной США Мэттью Фриз, похоронив надежды команды: голкипер ошибся при выходе, а Ханс Ванакен забил с 30 метров в пустые ворота.
Убедительной точкой в матче стал гол Ромелу Лукаку в компенсированное время. Форвард сделал месть за скандал еще более сладкой.
В следующем раунде бельгийцам предстоит сыграть с Испанией, которая одолела Португалию (1:0).
ЧМ-2026. Плей-офф
1/8 финала. 7 июля
США – Бельгия – 1:4
Голы: Тилльманн, 31 – де Кетеларе, 9, 33, Ванакен, 57, Лукаку, 90+3
Видеообзор матча:
События матча
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