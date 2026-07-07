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Чемпионат мира
США
07.07.2026 03:00 – FT 1 : 4
Бельгия
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Чемпионат мира
07 июля 2026, 05:41 | Обновлено 07 июля 2026, 06:04
2681
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США – Бельгия – 1:4. Трамп уже не спасет: разгром хозяев. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала чемпионата мира 2026

07 июля 2026, 05:41 | Обновлено 07 июля 2026, 06:04
2681
2 Comments
США – Бельгия – 1:4. Трамп уже не спасет: разгром хозяев. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine
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7 июля состоялся поединок 1/8 финала между сборными США и Бельгии на ЧМ-2026.

Местом проведения матча стала арена «Seattle Stadium» в городе Сиэтл, штат Вашингтон (США).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Бельгии без каких-либо проблем разобралась с американцами и с треском выбила их из домашнего турнира – 4:1.

Европейцы вышли на матч с особым настроем: перед игрой ФИФА по указанию президента США Дональда Трампа отменила дисквалификацию американского игрока Фоларина Балогуна за удаление в 1/16 финала.

Уже с первых минут бельгийцы продемонстрировали страсть и вышли вперед.

Американцы сумели сравнять счет, но ответ Бельгии был реактивным – дубль в свой актив записал Шарль де Кетеларе.

Роковую ошибку допустил во втором тайме вратарь сборной США Мэттью Фриз, похоронив надежды команды: голкипер ошибся при выходе, а Ханс Ванакен забил с 30 метров в пустые ворота.

Убедительной точкой в матче стал гол Ромелу Лукаку в компенсированное время. Форвард сделал месть за скандал еще более сладкой.

В следующем раунде бельгийцам предстоит сыграть с Испанией, которая одолела Португалию (1:0).

ЧМ-2026. Плей-офф

1/8 финала. 7 июля

США – Бельгия – 1:4

Голы: Тилльманн, 31 – де Кетеларе, 9, 33, Ванакен, 57, Лукаку, 90+3

Видеообзор матча:

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Бельгия), асcист Ханс Ванакен.
57’
ГОЛ ! Мяч забил Ханс Ванакен (Бельгия), асcист Шарль Де Кетеларе.
33’
ГОЛ ! Мяч забил Шарль Де Кетеларе (Бельгия), асcист Леандро Троссар.
31’
ГОЛ ! Мяч забил Малик Тилльман (США).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Шарль Де Кетеларе (Бельгия), асcист Николас Раскин.
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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Перша гра Бельгії на ЧС ,до гри якої нема питань
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Сами себе привезли голы
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