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Чемпионат мира
США
07.07.2026 03:00 – перерыв 1 : 2
Бельгия
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Чемпионат мира
07 июля 2026, 02:57 | Обновлено 07 июля 2026, 03:54
1595
8

США – Бельгия. Текстовая трансляция. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/8 финала чемпионата мира

07 июля 2026, 02:57 | Обновлено 07 июля 2026, 03:54
1595
8 Comments
США – Бельгия. Текстовая трансляция. LIVE
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Чемпионат мира. 1/8 финала.

США – Бельгия – 1:2

Голы: Тилльман, 31 – Де Кетеларе, 9, 33

США: Фриз – Робинсон, Рим, Ричардс, Фримен – Тилльман, Адамс, Маккенни – Пулишич, Балогун, Дест.

Запасные: Тернер, Брейди, Трасти, Робинсон, Арфстен, Маккензи, Скелли, Рейна, Берхолтер, Пеппи, Ааронсон, Райт, Веа, Сендехас.

Бельгия: Куртуа – Де Кейпер, Нгой, Мехеле, Кастань – Раскин, Онана – Троссар, Тилеманс, Лукебакио – Де Кетеларе.

Запасные: Ламменс, Пендерс, Дебаст, Теат, Менье, Де Винтер, Сейс, Витсель, Де Брюйне, Морейра, Ванакен, Салемакерс, Лукаку, Доку, Фернандес-Пардо.

Арбитр: Адам Махадмех (Ирбид, Иордания).

Стадион: «Люмен Филд» (Сиетл, США).

Во вторник, 7-го июля, состоится поединок 1/8 финала чемпионата мира-2026, в котором сразятся США и Бельгия. Матч пройдет в Сиетле, на поле стадиона «Люмен Филд», начало в 03:00.

Этот матч уже скандальный, с каким бы результатом не завершился. Потому что было прямое вмешательство властей страны-хозяйки турнира в ситуацию с удалением нападающего Фоларина Балогуна, которое скрыть попросту не выйдет. Очевидно, что после этого нейтральные болельщики не будут поддерживать команду Маурисио Почеттино.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча США – Бельгия, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
США
7 июля 2026 -
03:00
Бельгия
Фора США (0) 1.90 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 8
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Американці грають в цьому матчі так, як і повинні грати справжні американці, які ніколи в житті не чули про такий вид спорту як футбол (соккер). 
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0
Фол!!!!
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0
дырявая американская защита!!
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0
Ю! Ес! Ей! Ю! Ес! Ей! 
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0
Ю! Ес! Ей! , Ю! Ес! Ей! 
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0
Ці емблеми уже давно не використовуються цими збірними!!!
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0
Если США в конце основного времени будут проигрывать, судья добавит 30 минут.
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-1
Якісь сонні американці взагалі. 
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-1
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