Чемпионат мира. 1/8 финала.

США – Бельгия – 1:2

Голы: Тилльман, 31 – Де Кетеларе, 9, 33

США: Фриз – Робинсон, Рим, Ричардс, Фримен – Тилльман, Адамс, Маккенни – Пулишич, Балогун, Дест.

Запасные: Тернер, Брейди, Трасти, Робинсон, Арфстен, Маккензи, Скелли, Рейна, Берхолтер, Пеппи, Ааронсон, Райт, Веа, Сендехас.

Бельгия: Куртуа – Де Кейпер, Нгой, Мехеле, Кастань – Раскин, Онана – Троссар, Тилеманс, Лукебакио – Де Кетеларе.

Запасные: Ламменс, Пендерс, Дебаст, Теат, Менье, Де Винтер, Сейс, Витсель, Де Брюйне, Морейра, Ванакен, Салемакерс, Лукаку, Доку, Фернандес-Пардо.

Арбитр: Адам Махадмех (Ирбид, Иордания).

Стадион: «Люмен Филд» (Сиетл, США).

Во вторник, 7-го июля, состоится поединок 1/8 финала чемпионата мира-2026, в котором сразятся США и Бельгия. Матч пройдет в Сиетле, на поле стадиона «Люмен Филд», начало в 03:00.

Этот матч уже скандальный, с каким бы результатом не завершился. Потому что было прямое вмешательство властей страны-хозяйки турнира в ситуацию с удалением нападающего Фоларина Балогуна, которое скрыть попросту не выйдет. Очевидно, что после этого нейтральные болельщики не будут поддерживать команду Маурисио Почеттино.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча США – Бельгия, за которой можно следить в украинской версии сайта.