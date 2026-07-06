Костюк выбила обидчицу Снигур и впервые вышла в четвертьфинал Уимблдона

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 13) пробилась в четвертьфинал Уимблдона-2026.

В 1/8 финала украинка переиграла Эшлин Крюгер (США) в двух сетах за 1 час и 23 минуты – 6:4, 6:4.

Счет очных встреч соперниц – 1:1.

Марта впервые в карьере вышла в 1/4 финала на Уимблдоне и третий раз на турнире Grand Slam (Aus Open-2024, Ролан Гаррос-2026).

Костюк стала второй украинкой после Элины Свитолиной, которой удалось пробиться в четвертьфинал Уимблдонского турнира. Элина достигала такого результата трижды (в 2019, 2023 и 2024 годах).

Марта стала четвертой теннисисткой, рожденной в 2000-х (2002 год), которой удалось пробиться в четвертьфинал мейджоров на всех трех покрытиях после Игы Свентек (2001 год), Аманды Анисимовой (2001) и Коко Гауфф (2004).

В дебютном четвертьфинале Уимблдонского турнира Марта поборется либо с Жасмин Паолини, либо с Александрой Эалой.

Уимблдон-2026. Трава, 1/8 финала

Эшлин Крюгер [Q] – Марта Костюк [12] – 4:6, 4:6

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