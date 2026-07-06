Костюк выбила обидчицу Снигур и впервые вышла в четвертьфинал Уимблдона
Марта обыграла Эшлин Крюгер в двух сетах в 1/8 финала травяного мейджора
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 13) пробилась в четвертьфинал Уимблдона-2026.
В 1/8 финала украинка переиграла Эшлин Крюгер (США) в двух сетах за 1 час и 23 минуты – 6:4, 6:4.
Счет очных встреч соперниц – 1:1.
Марта впервые в карьере вышла в 1/4 финала на Уимблдоне и третий раз на турнире Grand Slam (Aus Open-2024, Ролан Гаррос-2026).
Костюк стала второй украинкой после Элины Свитолиной, которой удалось пробиться в четвертьфинал Уимблдонского турнира. Элина достигала такого результата трижды (в 2019, 2023 и 2024 годах).
Марта стала четвертой теннисисткой, рожденной в 2000-х (2002 год), которой удалось пробиться в четвертьфинал мейджоров на всех трех покрытиях после Игы Свентек (2001 год), Аманды Анисимовой (2001) и Коко Гауфф (2004).
В дебютном четвертьфинале Уимблдонского турнира Марта поборется либо с Жасмин Паолини, либо с Александрой Эалой.
Уимблдон-2026. Трава, 1/8 финала
Эшлин Крюгер [Q] – Марта Костюк [12] – 4:6, 4:6
Фотогалерея матча
3/3 - Marta Kostyuk (born in 2002) is the fourth player born in 2000s to reach Women’s Singles Majors QFs on all three surfaces after Iga Swiatek, Amanda Anisimova (both born in 2001) and Coco Gauff (born in 2004). Generation.#Wimbledon | @Wimbledon @WTA pic.twitter.com/XqxPhftDL6— OptaAce (@OptaAce) July 6, 2026
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P.S. кожне росіянське падло буде горіти в пеклі, амінь!!!!?!!
Вболівальники так довго переконували тебе, Марта, що трава це не твоє, що ти зрештою їм повірила і сама почала це повторювати. Як бачиш, даремно. Сандра знає краще)
Успіхів далі!
Але це, мабуть, означає, що пару з Мартою ми ще точно побачимо. Все ще сумніваюсь у доцільності.
Є гравчині "грунтовички" , в є гравчині "травнички" ) Ось таку непросту "травничку" Крюгер і переграла сьогодні Марта . І довела в першу чергу сама собі , що може грати добре на будь-якому покритті . Але потрібно мабуть зніматися з пари , бо далі буде дуже енерговиснажуюче .
Не бачив як грає Паоліні , а от Еала виглядає дуже солідно. Подивимося сьогодні на майбутню суперницю Марти. Удачі !
Снігур ще далеко до такого напруженого рівня гри, без шансу на багато помилок, тому там все зрозуміло.
По дорозі Марта, ще один борг віддала. А, от далі якщо буде Еала, то та за минулорічний розгром Мартою у Римі, буде супер вмотивована.
Далі буде важче!
Але чім долі,тим хочеться більше!