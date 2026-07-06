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  4. Костюк выбила обидчицу Снигур и впервые вышла в четвертьфинал Уимблдона
Уимблдон
06 июля 2026, 14:32 | Обновлено 06 июля 2026, 15:19
5300
49

Костюк выбила обидчицу Снигур и впервые вышла в четвертьфинал Уимблдона

Марта обыграла Эшлин Крюгер в двух сетах в 1/8 финала травяного мейджора

06 июля 2026, 14:32 | Обновлено 06 июля 2026, 15:19
5300
49 Comments
Костюк выбила обидчицу Снигур и впервые вышла в четвертьфинал Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
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Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 13) пробилась в четвертьфинал Уимблдона-2026.

В 1/8 финала украинка переиграла Эшлин Крюгер (США) в двух сетах за 1 час и 23 минуты – 6:4, 6:4.

Счет очных встреч соперниц – 1:1.

Марта впервые в карьере вышла в 1/4 финала на Уимблдоне и третий раз на турнире Grand Slam (Aus Open-2024, Ролан Гаррос-2026).

Костюк стала второй украинкой после Элины Свитолиной, которой удалось пробиться в четвертьфинал Уимблдонского турнира. Элина достигала такого результата трижды (в 2019, 2023 и 2024 годах).

Марта стала четвертой теннисисткой, рожденной в 2000-х (2002 год), которой удалось пробиться в четвертьфинал мейджоров на всех трех покрытиях после Игы Свентек (2001 год), Аманды Анисимовой (2001) и Коко Гауфф (2004).

В дебютном четвертьфинале Уимблдонского турнира Марта поборется либо с Жасмин Паолини, либо с Александрой Эалой.

Уимблдон-2026. Трава, 1/8 финала

Эшлин Крюгер [Q] – Марта Костюк [12] – 4:6, 4:6

Фотогалерея матча

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Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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Комментарии 49
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Браво Марта, помстилася за Дашу, за рідний Київ, який останнім часом переживає найстрашніші дні і ночі!
P.S. кожне росіянське падло буде горіти в пеклі, амінь!!!!?!!
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+18
Браво, Марта! Беліссімо, королева! Одне задоволення спостерігати за твоєю грою на "непрофільній" траві. І це незважаючи на те, що сьогоднішня суперниця дуже сильно додала в порівнянні з матчем проти Снігур - ніби зовсім інша людина вийшла на корт. Молодчинка! Вишукана гра, купа моментів для хайлайтів, закохана лондонська публіка. Не думаю, що сама Дарія проти такої Костюк мала б хоч якісь шанси.
Вболівальники так довго переконували тебе, Марта, що трава це не твоє, що ти зрештою їм повірила і сама почала це повторювати. Як бачиш, даремно. Сандра знає краще)
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+14
Вітаємо Марту!!! Молодчина!!! Взяла реванш! Поквиталась за Дар'ю!
Успіхів далі!
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+10
Молодець Марта!Головне проявила ментальну стійкість у 2 сеті,коли програвала 2-4! Браво!
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+9
Показать Скрыть 3 ответа
Добре, що Марту поставили на одинадцяту годину за місцевим часом, коли спека ще не у самому розпалі. Ще краще, що вона впоралась із завданням швидко та впевнено.
Але це, мабуть, означає, що пару з Мартою ми ще точно побачимо. Все ще сумніваюсь у доцільності.
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+8
Показать Скрыть 1 ответ
З перемогою ! 🇺🇦✌️
Є гравчині "грунтовички" , в є гравчині "травнички" ) Ось таку непросту "травничку" Крюгер і переграла сьогодні Марта . І довела в першу чергу сама собі , що може грати добре на будь-якому покритті . Але потрібно мабуть зніматися з пари , бо далі буде дуже енерговиснажуюче . 
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+6
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Чудова , високопрофесійна перемога. Подобається її психологічна стійкість в складних ситуаціях. Так і продовжувати! 
Не бачив як грає Паоліні , а от Еала виглядає дуже солідно. Подивимося сьогодні на майбутню суперницю Марти. Удачі !
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+6
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Марта,не зупиняйся!!!!!!
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+6
Показать Скрыть 2 ответа
Молодець Марта! Непроста ця американка. З перемогою! Як з парою тепер бути.
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+5
Браво Марта
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+4
Здорово зіграла Марта,але без сталої першої подачі далі буде дуже складно,хоча, цю ваду вона цілком компенсує надійною грою в захисті,яку глядачі вітали стоячі. Для початку чекаю півфінал і сподіваюсь,що далі буде.
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+3
В певний момент Крюгер зламалася. Дуже потужно подавала американка, хоча трохи подвійними грішила. Марта справилась. Навіть не знаю, кого тепер краще було б у чвертьфіналі на другій половині корту побачити.
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+2
нашу зірку з перемогою , зібралась ,дотисла, кінцівка гри супер, так тримати, ніякої зіркової хвороби не повинно бути, і буде все гаразд.
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+2
С победой Марта, так держать!
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+1
Чудова прекрасна Марта Кост'юк
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+1
Марту з перемогою. Знову треба було тримати максимальну стабільність гри та нервів. На щастя Крюгер після брейку, занервувала та дала шанси повернутися у сет.
Снігур ще далеко до такого напруженого рівня гри, без шансу на багато помилок, тому там все зрозуміло.
По дорозі Марта, ще один борг віддала. А, от далі якщо буде Еала, то та за минулорічний розгром Мартою у Римі, буде супер вмотивована.   
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+1
Молодчинка и  опять хорошая сетка
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+1
З  пемогою. Вчора мене мінусували за те, що був впевнений у перемозі Марти.😊🇺🇦👍💪
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
Молодчинка. А ще бракує всього 4 очки до десятки)
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0
Марта🌹красуня! 
Далі буде важче!
Але чім долі,тим хочеться більше!
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0
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