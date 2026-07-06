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Молодежные турниры
06 июля 2026, 16:59 | Обновлено 06 июля 2026, 18:38
569
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ВИДЕО. Невероятный гол Оличенко. Тренер и игроки – о победе над Италией U19

Впечатлениями поделились Дмитрий Михайленко, Богдан Оличенко, Денис Марченко

06 июля 2026, 16:59 | Обновлено 06 июля 2026, 18:38
569
1 Comments
ВИДЕО. Невероятный гол Оличенко. Тренер и игроки – о победе над Италией U19
УАФ
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Сборная Украины U-19 безупречно прошла групповой этап чемпионата Европы 2026 U-19, выиграв все три матча.

В поединке заключительного, 3-го тура, который состоялся 5 июля в Бангоре, подопечные Дмитрия Михайленко минимально одолели Италию U-19 (1:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол на 30-й минуте забил Богдан Оличенко, который блестяще обыграл нескольких соперников. Поражение оставило сборную Италии без места в полуфинале.

Украинская команда завершила групповой раунд с максимальными 9 очками и финишировала на первом месте в группе B. Ранее сине-желтые также обыграли Хорватию (3:1) и Сербию (2:1).

8 июля в полуфинале Евро-2026 U-19 сборная Украины встретится с Германией, а Испания сыграет против Хорватии. Финал турнира запланирован на 11 июля.

После игры против итальянцев впечатлениями поделились главный тренер Дмитрий Михайленко, автор гола Богдан Оличенко и голкипер Денис Марченко.

ВИДЕО. Комментарии тренера и игроков после матча

Видеообзор матча

ВИДЕО. Феноменальный гол Богдана Оличенко

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Реально Оличенко  десь схожий на Мессі в його роки саме фізіономічно. І гол  в його стилі.Чи у всіх нас якась параноідальне притягування до всіх ,хто якось і чимось нагадає Мессі
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