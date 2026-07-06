ВИДЕО. Невероятный гол Оличенко. Тренер и игроки – о победе над Италией U19
Впечатлениями поделились Дмитрий Михайленко, Богдан Оличенко, Денис Марченко
Сборная Украины U-19 безупречно прошла групповой этап чемпионата Европы 2026 U-19, выиграв все три матча.
В поединке заключительного, 3-го тура, который состоялся 5 июля в Бангоре, подопечные Дмитрия Михайленко минимально одолели Италию U-19 (1:0).
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Единственный гол на 30-й минуте забил Богдан Оличенко, который блестяще обыграл нескольких соперников. Поражение оставило сборную Италии без места в полуфинале.
Украинская команда завершила групповой раунд с максимальными 9 очками и финишировала на первом месте в группе B. Ранее сине-желтые также обыграли Хорватию (3:1) и Сербию (2:1).
8 июля в полуфинале Евро-2026 U-19 сборная Украины встретится с Германией, а Испания сыграет против Хорватии. Финал турнира запланирован на 11 июля.
После игры против итальянцев впечатлениями поделились главный тренер Дмитрий Михайленко, автор гола Богдан Оличенко и голкипер Денис Марченко.
ВИДЕО. Комментарии тренера и игроков после матча
Видеообзор матча
ВИДЕО. Феноменальный гол Богдана Оличенко
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