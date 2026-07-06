Денис МАРЧЕНКО: «30 ударов? Я справился. И сам устранил свою ошибку»

Сборная Украины U-19 победила Италию U-19 (1:0) в третьем туре чемпионата Европы 2026 U-19.

После игры события матча прокомментировал голкипер сине-желтых Денис Марченко.

– Как тебе дебют на чемпионате Европы?

– Всегда мечтал сыграть на таком турнире. Думаю, это мечта каждого футболиста. Слава Богу, удалось выйти и помочь команде выиграть. Вышли из группы с тремя победами, поэтому можно радоваться.

– Всем было тяжело, но тебе, кажется, особенно. 30 ударов по воротам, как ты это пережил?

– Много ударов заблокировали наши защитники, много было неточных ударов. Но с теми, что были, я справился. Слава Богу, что так получилось.

– Тот момент, наверное, до сих пор перед глазами стоит – удар, потом добивание.

– Я считаю, что я сам свою ошибку исправил. Перед собой отбил, не смог мяч зафиксировать. Если бы пропустил – это была бы моя ошибка. А так получилось исправиться.

– Что сейчас хочется делать? Кому-то позвонить?

– Еще пока никому не звонил, хочу пока просто отдохнуть. Потом наберу родителям и будем готовиться дальше.

ВИДЕО. Комментарии тренера и игроков после матча

Видеообзор матча