Денис МАРЧЕНКО: «30 ударов? Я справился. И сам устранил свою ошибку»
Вратарь сборной Украины U-19 прокомментировал победу над Италией U-19
Сборная Украины U-19 победила Италию U-19 (1:0) в третьем туре чемпионата Европы 2026 U-19.
После игры события матча прокомментировал голкипер сине-желтых Денис Марченко.
– Как тебе дебют на чемпионате Европы?
– Всегда мечтал сыграть на таком турнире. Думаю, это мечта каждого футболиста. Слава Богу, удалось выйти и помочь команде выиграть. Вышли из группы с тремя победами, поэтому можно радоваться.
– Всем было тяжело, но тебе, кажется, особенно. 30 ударов по воротам, как ты это пережил?
– Много ударов заблокировали наши защитники, много было неточных ударов. Но с теми, что были, я справился. Слава Богу, что так получилось.
– Тот момент, наверное, до сих пор перед глазами стоит – удар, потом добивание.
– Я считаю, что я сам свою ошибку исправил. Перед собой отбил, не смог мяч зафиксировать. Если бы пропустил – это была бы моя ошибка. А так получилось исправиться.
– Что сейчас хочется делать? Кому-то позвонить?
– Еще пока никому не звонил, хочу пока просто отдохнуть. Потом наберу родителям и будем готовиться дальше.
ВИДЕО. Комментарии тренера и игроков после матча
Видеообзор матча
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