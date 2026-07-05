Италия нанесла 31 удар по воротам Украины. Огромное xG – и ничего не забили
Скуадра Адзурра осталась за бортом плей-офф чемпионата Европы 2026 U-19
Невероятным стал заключительный матч сборной Украины U-19 в групповом раунде чемпионате Европы 2026 U-19.
5 июля в 18:00 в матче 3-го тура в Бангоре (Уэльс) Украина U-19 одолела Италию U-19 (1:0).
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На 30-й минуте Богдан Оличенко совершил слалом и забил итальянцам (1:0), которые в итоге остались за бортом плей-офф.
Италия нанесла 31 удар по воротам Украины, а сине-желтые ответили только 5 ударами.
Зафиксировано огромное xG для итальянцев (2,52 против 0,54), но они ничего не забили.
Команда Дмитрия Михайленко с максимальными 9 очками заняла первое место в группе B. Ранее сине-желтая команда одолела Хорватию (3:1) и Сербию (2:1).
🔹 Группа B: Украина (9 очков), Хорватия (4), Италия (4), Сербия (0)
8 июля Украина в полуфинале ЧЕ-2026 U-19 сыграет против Германии, а Испания встретится с Хорватией. Финал запланирован на 11 июля.
🔹 Евро-2026 U-19. Группа B
3-й тур, 5 июля 2026. Бангор (Уэльс)
Украина U-19 – Италия U-19 – 1:0
Гол: Богдан Оличенко, 30
Видео гола и обзор матча
Статистика матча (данные Flashscore)
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