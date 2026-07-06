Богдан ОЛИЧЕНКО: «Мы не ожидали трех побед в группе на Евро»

Сборная Украины U-19 победила Италию U-19 (1:0) в третьем туре чемпионата Европы 2026 U-19.

После игры события матча прокомментировал автор единственного гола Богдан Оличенко.

– Мы к этому шли, мы очень много работали ради трех побед. Возможно, мы не ожидали трех побед, но на такой итог группы точно рассчитывали.

– Как игру опишешь?

– Италия хорошая команда. Они очень хорошо владели мячом. Очень сильные индивидуально ребята, поэтому где-то нам было немного тяжело. Но за счет характера ребята проявили себя.

– Твой гол пришел в сложный момент для нас. Это была заготовка, взаимопонимание на уровне подсознания?

– Не было никакой заготовки. Паша Люсин хорошо увидел меня, я забежал, получил мяч. В принципе, я не видел никаких вариантов для передачи, поэтому решил пойти в обыгрыш. Все получилось – пробил, забил.

– В комментариях в инстаграме пишут, что не Оличенко, а Мессиенко.

– Нет, еще до Месси далеко.

– Ну это твой лучший гол в карьере?

– Возможно, не лучший, но один из самых главных.

– Что дальше? Ты говорил, что у этой команды большой потенциал.

– Мы очень уверенно прошли эти три игры. Поэтому ребята будут уверены в своей победе над Германией. Это очень хорошая команда, так что будем смотреть, как сложится игра.

– У Германии есть кто-то из твоих одноклубников?

– Да, есть один парень, правый вингер. Встретимся.

ВИДЕО. Комментарии тренера и игроков после матча

Видеообзор матча