Роберто МАРТИНЕС – о поражении от Испании на ЧМ-2026: «Мы не провалились»

Тренер сборной Португалии Роберто Мартинес поделился мыслями о матче с Испанией в 1/8 финала ЧМ-2026. Его подопечные пропустили поздний гол и вылетели с турнира (0:1).

После неудачного матча Мартинес сообщил на пресс-конференции об уходе из сборной. Также в разговоре специалист высказался о Криштиану Роналду.

«Почему не выпустил Гонсалу Рамуша? Так проще всего анализировать вещи. Физически Криштиану был полностью готов отыграть 90 минут. Он открывает зоны, адаптируется к ситуациям. Очень важно иметь такого игрока внутри штрафной площади. Возможно, в овертайме было бы хорошо выпустить Гонсалу Рамуша, но сегодня стратегия была другой. Сегодня нам нужна была возможность сдерживать атакующих игроков Испании, и снимать наших нападающих не имело смысла.

Рафаэл Леау был лучшим игроком против Хорватии, но он уже давненько не играл все 90 минут, и его нужно было беречь. Это не связано с критикой. Я вовсе не разочарован выступлением. Мы хотели дойти до финала, и я чрезвычайно горжусь командой. Мы играли против одного из фаворитов и в некоторых моментах создавали им серьезные проблемы, но когда ты не забиваешь, то рискуешь вот так погореть. Мы уже играли против Франции, Испании, Германии, выигрывали Лигу наций. Я смотрю на этот путь с гордостью. Сегодняшний результат – не тот, на который мы надеялись, но на таких турнирах подобное случается.

Считаю, что мы очень хорошо сдержали Ламина Ямаля. Сначала благодаря Нуну Мендешу, затем – Нелсону Семеду, при помощи Жуана Невеша и всей команды... Ламин невероятно силен в игре один в один, он создает пространство. И я считаю, что мы отзащищались очень хорошо. Но вынужденная замена Нуну Мендеша лишила нас атакующей силы.

Он открывал много пространства. Это уникальный игрок. Без преувеличения, лучший левый защитник в мире на данный момент. Такого игрока невозможно просто взять и заменить. Но дело не в том, чего нам не хватало после его ухода. Жаль, что мы не дотянули до овертайма, думаю, мы были готовы к нему лучше Испании. Однако в целом замена Нуну Мендеша несколько ограничила то, что мы могли сделать в финальной трети атаки, и это повлияло на игру больше, чем то, как мы противодействовали Ламину.

Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Мартинес

Это мой последний матч в сборной. Это гордость. Думаю, вы можете оценить наиболее объективный аспект: 45 матчей, которые мы провели вместе. Но я чувствовал себя так, словно меня приняли как еще одного португальца, очень тепло. Это было удовольствием, гордостью и ответственностью. Трудно ставить точку в этом цикле, но в нынешнем контексте это вполне логично.

Как себя чувствует Криштиану? Только слова благодарности, потому что он был образцовым капитаном. Я возглавил Португалию в период большой неопределенности и сомнений относительно позиции Криштиану. И для меня он стал примером. Не только на уровне голов – а статистика говорит сама за себя, – но и на уровне ассистов. Это его ежедневная самоотдача, то, какка он живет футболом. Он является примером, и это то, что мы должны ценить.

Мы говорим об иконе футбола, таких как Криштиану немного. Я всегда буду благодарен ему за то, что он пытался сделать на этом ЧМ. Мечтой была победа, и он пытался ее достичь, продемонстрировав невероятный пример как в футбольном, так и в человеческом плане в раздевалке. И вся команда запомнит это навсегда. Пример в футболе, пример спортсмена и человека.

В чем причина того, что Португалии никогда не удавалось пройти так далеко на чемпионатах мира? Дело не только в Португалии... Есть очень мало сборных, которые стабильно добираются до финальных стадий чемпионата мира. Мы говорим о лучших игроках мира, о лучших сборных. Такую стабильность удержать трудно. Но так же трудно иметь стабильность и квалифицироваться на все турниры подряд. И именно это Португалия и делает. То, как она играет, как воспитывает игроков.

Система подготовки в Португалии – это пример для всего мира, и это в стране с 10-миллионным населением... Но дальше все решают детали. Попадет ли мяч в перекладину или залетит в ворота, быстро разыгранный штрафной, игрок, выходящий на замену и забивающий... В этом и разница. Португалия – это сборная топ-уровня благодаря той стабильности, которую она имеет с 2002 года, и тому, что она делает на футбольном поле.

Было ли решение об отставке принято до турнира? Нет, я не думаю, что все было решено заранее. Я пришел в сборную Португалии, чтобы выиграть чемпионат мира, и считаю, что без этой победы нет смысла продолжать. Руководство и президент теперь имеют возможность выбрать нового главного тренера. Президент всегда поддерживал мою работу, но мой контракт заканчивается сегодня. Больше нечего добавить.

Я еще не разговаривал с президентом, но это конец цикла. Вполне законно, что господин Педру Проэнса может выбрать своего главного тренера. Хочу поблагодарить президента и Федерацию за всю поддержку и за все, что они сделали, чтобы обеспечить нам наилучшие условия. Это конец цикла. Спасибо за поддержку. Я уношу с собой эти воспоминания и надеюсь, что у португальского народа тоже останутся хорошие воспоминания об этих трех с половиной годах.

Во-первых, хочу сказать, что мы не провалились. Мы проиграли одному из фаворитов. Мы играли лицом к лицу, были самими собой, продемонстрировали невероятный индивидуальный талант. Выигрывать или проигрывать... Мы выиграли Лигу наций, а пенальти – это лотерея и детали. Я уношу с собой уровень стабильности, количество голов, очков... Это очень трудно на уровне сборных.

Тактические концепции, количество игроков, прошедших через сборную... И что значит «провалиться и не пытаться выиграть»? Мы пытались до последней минуты, отдавая все, что имеем. Игроки были невероятными, образцовыми. И именно это делает тебя победителем в футболе и в жизни. Я оставляю серьезное наследие и надеюсь, что португальские болельщики будут помнить, что тренерский штаб и я отдавали все, даже жизнь, на протяжении этих лет.

Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Мартинес

Это точно мой последний матч во главе сборной Португалии... Но я должен сделать две ремарки: во-первых, поблагодарить португальский народ, потому что это был невероятный период, гордость, которую я не могу описать словами. Сила, энергия болельщиков, всего народа. Спасибо за это. Я сохраню это воспоминание на всю жизнь.

Во-вторых, поблагодарить игроков за их работу, потому что она была невероятной. Огромный талант. Но главным было наше стремление быть командой. Иметь хороших игроков в сборной очень легко, потому что они лучшие, но главное – создать из них команду. Это 45 матчей, лучшие цифры в истории Португалии. И это заслуга самоотдачи игроков. Воспоминания о победе в Лиге наций, о побитых рекордах... Большое спасибо Федерации за все условия, тренерскому штабу, который с первого дня демонстрировал невероятный профессионализм. Это была большая работа ради помощи нашим игрокам. Я уношу с собой невероятные воспоминания и мою благодарность португальскому народу.

Чем я объясняю это поражение? Прежде всего, мы завершаем этот путь с грустью. Это не тот результат, которого мы хотели. Соперник – один из фаворитов, но это не остановило нас в том, что мы стремились сделать. Мы проявили мужество в защите, агрессию, отзащищались очень хорошо. Но то, что происходит в 1/8 финала чемпионата мира – это всегда важные детали. Попадет ли мяч в перекладину и залетит или нет, момент на 90-й минуте, который привел к быстрому розыгрышу штрафного. Детали, которые решают все.

Но это невероятная гордость. Команда была очень хорошо организована. С мячом у нас были хорошие моменты, во втором тайме мы могли бы чаще доходить до чужих ворот. Но я чувствую невероятную гордость, потому что это показывает всю работу, выполненную игроками. Думаю, нам немного не повезло, фортуна была не на нашей стороне», – сказал Мартинес.

Видеообзор матча: