Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вратарь Португалии объяснил, чего не хватило для победы над Испанией
Чемпионат мира
07 июля 2026, 01:22 | Обновлено 07 июля 2026, 01:23
252
0

Вратарь Португалии объяснил, чего не хватило для победы над Испанией

Диогу Кошта списал все на нехватку везения

07 июля 2026, 01:22 | Обновлено 07 июля 2026, 01:23
252
0
Вратарь Португалии объяснил, чего не хватило для победы над Испанией
Getty Images/Global Images Ukraine. Диогу Кошта
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Голкипер сборной Португалии Диогу Кошта назвал фактор, которого не хватило его команде в матче 1/8 финала против Испании на ЧМ-2026. Португальцы пропустили от соперника на последних минутах и проиграли со счетом 0:1.

«Я всегда верил, что смогу помочь еще раз, но в этот раз не удалось. Нам также не хватило немножко везения: у нас мяч попал в перекладину, мяч был очень близко к воротам, везение тоже нужно… но я считаю, что настрой был очень хороший, позитивный, мы выложились на полную в плане отношения, самоотдачи и ментальной работы. Думаю, мы сделали все, что могли, но, как я уже сказал, нам не хватило немножко везения.

Я вырос в цене после турнира? Для меня самое важное – побеждать коллективно. Я знаю, что для победы мне нужны мои партнеры по команде на поле, и я бы без колебаний обменял свой перформанс на победу.

Могло ли это поколение стать чемпионом мира? Да, конечно. У нас было качество для этого, по той или иной причине нам не удалось, но мы всегда делали все возможное физически и ментально, чтобы все вместе показать, что такое наша страна. Как все знают, мы очень хотели посвятить этот ЧМ двум очень особенным для нас людям, нам это не удалось, и из-за этого мы расстроены еще больше.

Как я уже сказал, мы работаем, чтобы всегда побеждать, мы всегда хотим побеждать, делаем все для победы, и когда это не удается – это больно. И очень больно за нашу страну», – заявил Диогу.

По теме:
Не оправдали ожиданий. В Португалии высказались о вылете с ЧМ-2026
США – Бельгия. Текстовая трансляция матча
Скандальный Балогун, звезды в запасе. США и Бельгия назвали составы на матч
сборная Португалии по футболу Диогу Кошта ЧМ-2026 по футболу сборная Испании по футболу
Андрей Витренко Источник: Record.pt
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определена соперница Костюк в четвертьфинале Уимблдона
Теннис | 06 июля 2026, 18:40 12
Определена соперница Костюк в четвертьфинале Уимблдона
Определена соперница Костюк в четвертьфинале Уимблдона

Марта сыграет с Жасмин Паолини, которая выбила Александру Эалу

ФОТО. Дирижер Фурии Рохи. Назван лучший игрок матча Португалия – Испания
Футбол | 07 июля 2026, 01:25 0
ФОТО. Дирижер Фурии Рохи. Назван лучший игрок матча Португалия – Испания
ФОТО. Дирижер Фурии Рохи. Назван лучший игрок матча Португалия – Испания

Родри получил индивидуальную награду по итогам поединка 1/8 финала ЧМ-2026

Футболисты Динамо отказались возвращаться в Украину – источник
Футбол | 06.07.2026, 07:27
Футболисты Динамо отказались возвращаться в Украину – источник
Футболисты Динамо отказались возвращаться в Украину – источник
Известный тренер решил подписать Довбика. Роскошный вариант трансфера
Футбол | 07.07.2026, 00:48
Известный тренер решил подписать Довбика. Роскошный вариант трансфера
Известный тренер решил подписать Довбика. Роскошный вариант трансфера
ФЬЮРИ: «Турки Аль-Шейх принял решение по поводу Усика»
Бокс | 06.07.2026, 08:42
ФЬЮРИ: «Турки Аль-Шейх принял решение по поводу Усика»
ФЬЮРИ: «Турки Аль-Шейх принял решение по поводу Усика»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ломаченко покинул Украину и принял судьбоносное решение
Ломаченко покинул Украину и принял судьбоносное решение
05.07.2026, 08:08 9
Бокс
Игрока сборной Украины забрал ТЦК прямо с тренировки. Известна его судьба
Игрока сборной Украины забрал ТЦК прямо с тренировки. Известна его судьба
05.07.2026, 07:50 23
Хоккей
Источник: Усик проведет последний бой за титул Zuffa с британцем
Источник: Усик проведет последний бой за титул Zuffa с британцем
06.07.2026, 10:42 3
Бокс
ПСЖ принял решение по Забарному перед стартом нового сезона
ПСЖ принял решение по Забарному перед стартом нового сезона
05.07.2026, 10:02 3
Футбол
Пономаренко выбрал клуб, ради которого покинет Динамо
Пономаренко выбрал клуб, ради которого покинет Динамо
05.07.2026, 08:38 24
Футбол
Поставлена точка в переходе Зинченко в Полесье
Поставлена точка в переходе Зинченко в Полесье
06.07.2026, 09:32 8
Футбол
Бразилия – Норвегия – 1:2. Безумный Холанд и пенальти Неймара. Видео голов
Бразилия – Норвегия – 1:2. Безумный Холанд и пенальти Неймара. Видео голов
06.07.2026, 01:55 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем