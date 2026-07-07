Вратарь Португалии объяснил, чего не хватило для победы над Испанией

Голкипер сборной Португалии Диогу Кошта назвал фактор, которого не хватило его команде в матче 1/8 финала против Испании на ЧМ-2026. Португальцы пропустили от соперника на последних минутах и проиграли со счетом 0:1.

«Я всегда верил, что смогу помочь еще раз, но в этот раз не удалось. Нам также не хватило немножко везения: у нас мяч попал в перекладину, мяч был очень близко к воротам, везение тоже нужно… но я считаю, что настрой был очень хороший, позитивный, мы выложились на полную в плане отношения, самоотдачи и ментальной работы. Думаю, мы сделали все, что могли, но, как я уже сказал, нам не хватило немножко везения.

Я вырос в цене после турнира? Для меня самое важное – побеждать коллективно. Я знаю, что для победы мне нужны мои партнеры по команде на поле, и я бы без колебаний обменял свой перформанс на победу.

Могло ли это поколение стать чемпионом мира? Да, конечно. У нас было качество для этого, по той или иной причине нам не удалось, но мы всегда делали все возможное физически и ментально, чтобы все вместе показать, что такое наша страна. Как все знают, мы очень хотели посвятить этот ЧМ двум очень особенным для нас людям, нам это не удалось, и из-за этого мы расстроены еще больше.

Как я уже сказал, мы работаем, чтобы всегда побеждать, мы всегда хотим побеждать, делаем все для победы, и когда это не удается – это больно. И очень больно за нашу страну», – заявил Диогу.