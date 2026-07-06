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  4. Осака, выбив Соболенко с Уимблдона, прервала несколько серий первой ракетки
Уимблдон
06 июля 2026, 08:47 |
327
0

Осака, выбив Соболенко с Уимблдона, прервала несколько серий первой ракетки

5 июля Наоми переиграла Арину в матче 1/8 финала травяного мейджора в Великобритании

06 июля 2026, 08:47 |
327
0
Осака, выбив Соболенко с Уимблдона, прервала несколько серий первой ракетки
Getty Images/Global Images Ukraine. Наоми Осака
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Японская теннисистка Наоми Осака, на счету которой четыре трофея турниров Grand Slam, прервала несколько серий первой ракетки мира Арины Соболенко, одолев ее в четвертом раунде Уимблдона-2026 в двух сетах.

Соболенко впервые с 2020 года проиграла матч на мейджоре, не сумев взять ни одной партии. Шесть лет назад на US Open Арину в двух сетах переиграла Виктория Азаренко. Серия Соболенко с минимум одним взятым сетом на слэмах длилась 121 матч.

Тай-брейк во второй партии стал для Соболенко первым проигранным на Grand Slam с Ролан Гаррос 2023 (против Каролины Муховой). До поединка с Осакой у первой ракетки мира был 21 выигранный тай-брейк подряд.

Соболенко впервые за 15 турниров Grand Slam не смогла выйти в четвертьфинал. На Australian Open 2022 она проиграла Кайе Канепи в 1/8 финала.

Осака установила и личные рекорды, в частности впервые вышла в четвертьфинал Уимблдонского турнира.

Также Осака стала уроженкой Азии с наибольшим количеством побед над действующей первой ракеткой мира с момента введения рейтинга WTA в 1975 году. На ее счету уже три такие победы. Помимо Соболенко, Наоми также обыгрывала Симону Халеп в 2018 году на Индиан-Уэллс и Эшли Барти в Пекине-2019.

В 1/4 финала Уимблдона-2026 Осака встретится с Каролиной Муховой.

Видеообзор матча Арина Соболенко – Наоми Осака

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Наоми Осака Арина Соболенко Уимблдон-2026 рекорд
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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