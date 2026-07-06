Белинская проиграла в первом раунде юниорского Уимблдона. Сушкова снялась

15-летняя София Белинская проиграла дебютный матч на юниорском Уимблдоне.

В первом раунде украинка не сумела справиться с представительницей Австрии Анной Пирхер, которая преодолела квалификацию. Белинская уступила сопернице в трех сетах за 1 час и 50 минут.

Уимблдон-2026. Девушки, 1/32 финала

Анна Пирхер (Австрия) [Q] – София Белинская (Украина) – 2:6, 7:5, 6:1

В прошлом году Белинская играла на Уимблдоне для теннисисток младше 14 лет и добралась до финала.

Украину на юниорском Уимблдоне продолжит представлять только Полина Скляр, которая 4 июля выиграла у Екатерины Доценко.

В Лондоне должна была сыграть и Антонина Сушкова, но украинка снялась с соревнований (причина остается неизвестной).