Белинская проиграла в первом раунде юниорского Уимблдона. Сушкова снялась
София не сумела справиться с Анной Пирхер в 1/32 финала британского мейджора
15-летняя София Белинская проиграла дебютный матч на юниорском Уимблдоне.
В первом раунде украинка не сумела справиться с представительницей Австрии Анной Пирхер, которая преодолела квалификацию. Белинская уступила сопернице в трех сетах за 1 час и 50 минут.
Уимблдон-2026. Девушки, 1/32 финала
Анна Пирхер (Австрия) [Q] – София Белинская (Украина) – 2:6, 7:5, 6:1
В прошлом году Белинская играла на Уимблдоне для теннисисток младше 14 лет и добралась до финала.
Украину на юниорском Уимблдоне продолжит представлять только Полина Скляр, которая 4 июля выиграла у Екатерины Доценко.
В Лондоне должна была сыграть и Антонина Сушкова, но украинка снялась с соревнований (причина остается неизвестной).
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