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  4. Белинская проиграла в первом раунде юниорского Уимблдона. Сушкова снялась
Уимблдон
06 июля 2026, 08:29 |
112
0

Белинская проиграла в первом раунде юниорского Уимблдона. Сушкова снялась

София не сумела справиться с Анной Пирхер в 1/32 финала британского мейджора

06 июля 2026, 08:29 |
112
0
Белинская проиграла в первом раунде юниорского Уимблдона. Сушкова снялась
Getty Images/Global Images Ukraine. София Белинская
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15-летняя София Белинская проиграла дебютный матч на юниорском Уимблдоне.

В первом раунде украинка не сумела справиться с представительницей Австрии Анной Пирхер, которая преодолела квалификацию. Белинская уступила сопернице в трех сетах за 1 час и 50 минут.

Уимблдон-2026. Девушки, 1/32 финала

Анна Пирхер (Австрия) [Q] – София Белинская (Украина) – 2:6, 7:5, 6:1

В прошлом году Белинская играла на Уимблдоне для теннисисток младше 14 лет и добралась до финала.

Украину на юниорском Уимблдоне продолжит представлять только Полина Скляр, которая 4 июля выиграла у Екатерины Доценко.

В Лондоне должна была сыграть и Антонина Сушкова, но украинка снялась с соревнований (причина остается неизвестной).

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София Белинская Антонина Сушкова юниорский теннис Уимблдон-2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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