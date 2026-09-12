София Белинская – Нао Хибино. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

12 сентября украинская теннисистка София Белинская (WTA 1200) стартовала в квалификации хардового турнира WTA 500 в Гвадалахаре, Мексика.

В первом раунде украинка играет против представительницы Японии Нао Хибино (WTA 228). Встреча стартовала в 19:10 по Киеву.

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Это первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка в финале отбора встретится либо с Надеждой Киченок, либо с Николь Мелихар.