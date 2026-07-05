Винстрик в 10 матчей. Соболева завоевала второй трофей W50 за две недели
Анастасия стала чемпионкой грунтового турнира WTT W50 в Штутгарт-Файхингене
22-летняя украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 249) стала чемпионкой грунтового турнира WTT W50 в немецком городке Штутгарт-Файхингене.
В финале Соболева в трех сетах переиграла седьмую сеяную Алис Тубелло (Франция, WTA 229) за 2 часа и 45 минут.
WTT W50 Штутгарт-Файхиген. Грунт. Финал
Алис Тубелло (Франция) [7] – Анастасия Соболева (Украина) – 6:3, 6:7 (5:7), 2:6
Соболева выиграла 10-й матч подряд. На прошлой неделе Анастасия завоевала трофей соревнований идентичной категории в Гданьске.
Для Соболевой это два крупнейших чемпионства в карьере. Всего у Анастасии теперь 10 трофеев на уровне WTT (ITF).
В LIVE-рейтинге WTA Соболева укрепила позиции в топ-250, поднявшись на 233-е место.
Результаты Соболевой на турнире WTT W50 в Штутгарт-Файхингене:
- R1: Анастасия Соболева – Анджела Фита Болуда [5] – 6:3, 6:3
- R2: Анастасия Соболева – Ипек Оз – 2:6, 6:3, 6:2
- R3: Анастасия Соболева – Мартина Капурро Таборда – 6:2, 6:2
- 1/2 финала: Анастасия Соболева – Юлия Риера [3] – 6:4, 6:2
- Финал: Анастасия Соболева – Алис Тубелло [7] – 3:6, 7:6 (7:5), 6:2
Соболева также добралась до финала парного разряда в Штутгарт-Файхингене вместе с еще одной представительницей Украины Анастасией Запарынюк.
В финале Соболева и Запарынюк в двух сетах уступили вторым сеяным Марии Лурдес Карле и Юлии Риере.
Результаты Соболевой и Запарынюк на на турнире WTT W50 в Штутгарт-Файхингене:
- R1: Анастасия Соболева / Анастасия Запарынюк – Екатерина Горгодзе / Ипек Оз [1] – 3:6, 6:3, [10:8]
- R2: Анастасия Соболева / Анастасия Запарынюк – Далила Якупович / Данка Ковинич – WO., Соболева / Запарынюк
- 1/2 финала: Анастасия Соболева / Анастасия Запарынюк – Оана Гаврила / Андрея Пришакариу – 6:3, 3:6, [10:8]
- Финал: Анастасия Соболева / Анастасия Запарынюк – Мария Лурдес Карле / Юлия Риера [2] – 2:6, 3:6
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