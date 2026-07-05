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  4. Винстрик в 10 матчей. Соболева завоевала второй трофей W50 за две недели
ITF
05 июля 2026, 20:05 |
910
3

Винстрик в 10 матчей. Соболева завоевала второй трофей W50 за две недели

Анастасия стала чемпионкой грунтового турнира WTT W50 в Штутгарт-Файхингене

05 июля 2026, 20:05 |
910
3 Comments
Винстрик в 10 матчей. Соболева завоевала второй трофей W50 за две недели
Instagram. Анастасия Соболева
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22-летняя украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 249) стала чемпионкой грунтового турнира WTT W50 в немецком городке Штутгарт-Файхингене.

В финале Соболева в трех сетах переиграла седьмую сеяную Алис Тубелло (Франция, WTA 229) за 2 часа и 45 минут.

WTT W50 Штутгарт-Файхиген. Грунт. Финал

Алис Тубелло (Франция) [7] – Анастасия Соболева (Украина) – 6:3, 6:7 (5:7), 2:6

Соболева выиграла 10-й матч подряд. На прошлой неделе Анастасия завоевала трофей соревнований идентичной категории в Гданьске.

Для Соболевой это два крупнейших чемпионства в карьере. Всего у Анастасии теперь 10 трофеев на уровне WTT (ITF).

В LIVE-рейтинге WTA Соболева укрепила позиции в топ-250, поднявшись на 233-е место.

Результаты Соболевой на турнире WTT W50 в Штутгарт-Файхингене:

  • R1: Анастасия Соболева – Анджела Фита Болуда [5] – 6:3, 6:3
  • R2: Анастасия Соболева – Ипек Оз – 2:6, 6:3, 6:2
  • R3: Анастасия Соболева – Мартина Капурро Таборда – 6:2, 6:2
  • 1/2 финала: Анастасия Соболева – Юлия Риера [3] – 6:4, 6:2
  • Финал: Анастасия Соболева – Алис Тубелло [7] – 3:6, 7:6 (7:5), 6:2

Соболева также добралась до финала парного разряда в Штутгарт-Файхингене вместе с еще одной представительницей Украины Анастасией Запарынюк.

В финале Соболева и Запарынюк в двух сетах уступили вторым сеяным Марии Лурдес Карле и Юлии Риере.

Результаты Соболевой и Запарынюк на на турнире WTT W50 в Штутгарт-Файхингене:

  • R1: Анастасия Соболева / Анастасия Запарынюк – Екатерина Горгодзе / Ипек Оз [1] – 3:6, 6:3, [10:8]
  • R2: Анастасия Соболева / Анастасия Запарынюк – Далила Якупович / Данка Ковинич – WO., Соболева / Запарынюк
  • 1/2 финала: Анастасия Соболева / Анастасия Запарынюк – Оана Гаврила / Андрея Пришакариу – 6:3, 3:6, [10:8]
  • Финал: Анастасия Соболева / Анастасия Запарынюк – Мария Лурдес Карле / Юлия Риера [2] – 2:6, 3:6
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 3
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Якщо попередній турнір за складом був, ніди правди діти, на рівні W35, то нинішній вже тягнув може й не на сотку, але на 75 точно. З трьома представницями другої сотні, та ще кількома, хто там бував  . Тим цінніша вольова Настіна перемога. Квал ЮСО вона собі практично забезпечила.
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+4
Сьогодні наш день, баскетбол, футбол, теніс від Насті
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+4
Молодець не безвольна дівка
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+2
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