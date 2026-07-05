Винстрик в 10 матчей. Соболева завоевала второй трофей W50 за две недели

22-летняя украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 249) стала чемпионкой грунтового турнира WTT W50 в немецком городке Штутгарт-Файхингене.

В финале Соболева в трех сетах переиграла седьмую сеяную Алис Тубелло (Франция, WTA 229) за 2 часа и 45 минут.

WTT W50 Штутгарт-Файхиген. Грунт. Финал

Алис Тубелло (Франция) [7] – Анастасия Соболева (Украина) – 6:3, 6:7 (5:7), 2:6

Соболева выиграла 10-й матч подряд. На прошлой неделе Анастасия завоевала трофей соревнований идентичной категории в Гданьске.

Для Соболевой это два крупнейших чемпионства в карьере. Всего у Анастасии теперь 10 трофеев на уровне WTT (ITF).

В LIVE-рейтинге WTA Соболева укрепила позиции в топ-250, поднявшись на 233-е место.

Результаты Соболевой на турнире WTT W50 в Штутгарт-Файхингене:

R1: Анастасия Соболева – Анджела Фита Болуда [5] – 6:3, 6:3

Анастасия Соболева – Анджела Фита Болуда [5] – 6:3, 6:3 R2: Анастасия Соболева – Ипек Оз – 2:6, 6:3, 6:2

Анастасия Соболева – Ипек Оз – 2:6, 6:3, 6:2 R3: Анастасия Соболева – Мартина Капурро Таборда – 6:2, 6:2

Анастасия Соболева – Мартина Капурро Таборда – 6:2, 6:2 1/2 финала: Анастасия Соболева – Юлия Риера [3] – 6:4, 6:2

Анастасия Соболева – Юлия Риера [3] – 6:4, 6:2 Финал: Анастасия Соболева – Алис Тубелло [7] – 3:6, 7:6 (7:5), 6:2

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Соболева также добралась до финала парного разряда в Штутгарт-Файхингене вместе с еще одной представительницей Украины Анастасией Запарынюк.

В финале Соболева и Запарынюк в двух сетах уступили вторым сеяным Марии Лурдес Карле и Юлии Риере.

Результаты Соболевой и Запарынюк на на турнире WTT W50 в Штутгарт-Файхингене: