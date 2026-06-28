Соболева стала чемпионкой грунтового турнира ITF W50 в Гданьске

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 290) стала чемпионкой грунтового турнира ITF W50 в Гданьске, Польша.

Соболева обыграла представительницу Польши Джину Файстель (WTA 384) в двух сетах за 1 час и 34 минуты – 6:4, 6:2.

Это была первая очная встреча соперниц.

На пути к трофею украинка также обыграла Марцелину Подлиньску, Беатрис Зелтиню, Хлою Паке и Мина Годзич, не отдав ни одного сета соперницам.

Для Соболевой это был дебютный финал на турнире категории W50. Украинка завоевала самый большой трофей в карьере.

ITF W50 Гданьск. Грунт, финал

Джина Файстель – Анастасия Соболева – 4:6, 2:6