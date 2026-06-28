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ITF
28 июня 2026, 13:10 | Обновлено 28 июня 2026, 13:11
1046
6

Соболева стала чемпионкой грунтового турнира ITF W50 в Гданьске

Анастасия обыграла Джину Файстель в двух сетах и завоевала самый большой трофей в карьере

28 июня 2026, 13:10 | Обновлено 28 июня 2026, 13:11
1046
6 Comments
Соболева стала чемпионкой грунтового турнира ITF W50 в Гданьске
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Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 290) стала чемпионкой грунтового турнира ITF W50 в Гданьске, Польша.

Соболева обыграла представительницу Польши Джину Файстель (WTA 384) в двух сетах за 1 час и 34 минуты – 6:4, 6:2.

Это была первая очная встреча соперниц.

На пути к трофею украинка также обыграла Марцелину Подлиньску, Беатрис Зелтиню, Хлою Паке и Мина Годзич, не отдав ни одного сета соперницам.

Для Соболевой это был дебютный финал на турнире категории W50. Украинка завоевала самый большой трофей в карьере.

ITF W50 Гданьск. Грунт, финал

Джина Файстель – Анастасия Соболева – 4:6, 2:6

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Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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Комментарии 6
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Любо-дорого було дивитися. Суперниця за підтримки трибун намагалася пручатися, але марно. І треба віддати належне: перемогу Насті глядачі зустріли гучними оплесками.
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+11
🏆Congrats, Настуся❤️🇺🇦
У Гданьску і здолати місцеву особливо приємно 🥳🥳
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+6
Ооо молодец, с дебютом на В50
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+6
Слава Україні, Слава УПА!
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+2
З перемогою! Було б незрозуміло, якби не виграла турнір. Адже найсильніші на цьому турнірі були десь близько 250-ої позиції рейтингу і ті вилетіли від інших суперниць  Втім, у липні потрібно не лише захистити 29 очок за минулорічний півфінал W75 в Оломоуці, а й спробувати виграти цей турнір. Схоже Настя готова боротись за залікові очки перед US Open, бо кожний наступний тиждень десь заявлена грати.
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0
Здається участь в квалі ВІ-2024 і отримання перших немалих грошей, надовго затьмарили голову Анастасії. Вже 22 роки, час приходити до тями. З надією на успіхи надалі.
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-2
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