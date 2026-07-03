Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роналду прокомментировал слова сестры о завершении карьеры в сборной
Чемпионат мира
03 июля 2026, 05:01 | Обновлено 03 июля 2026, 05:03
891
0

Роналду прокомментировал слова сестры о завершении карьеры в сборной

Криштиану уклонился от прямого ответа

03 июля 2026, 05:01 | Обновлено 03 июля 2026, 05:03
891
0
Роналду прокомментировал слова сестры о завершении карьеры в сборной
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

41-летний Криштиану Роналду не обошел вниманием заявление своей сестры Кати Авейру относительно своего будущего в сборной Португалии.

Перед матчем 1/16 финала ЧМ-2026 против Хорватии Катя Авейру сообщила, что Роналду покинет национальную команду после турнира.

Как только Португалия вырвала тяжелую победу над соперником (2:1), Криштиану взял слово.

«Я не принимаю опрометчивых решений. Я решу после турнира, не сейчас», – заявил Роналду.

В матче с Хорватией нападающий забил свой первый мяч на стадии плей-офф ЧМ и 11-й на мундиалях.

Дальше португальцев будет ждать сборная Испании, которая уверенно переиграла Австрию (3:0).

По теме:
Роналду догнал Роналдо по количеству голов на главных турнирах сборных
Роналду отличился 146 голом за Португалию. Это больше, чем он забил за МЮ
ВИДЕО. Эмболо шокировал Алжир и вывел сборную Швейцарии вперед
Криштиану Роналду сборная Хорватии по футболу сборная Португалии по футболу ЧМ-2026 по футболу завершение карьеры Катя Авейру
Андрей Витренко Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная Украины разгромила Грузию и вышла во второй раунд квалификации ЧМ
Баскетбол | 02 июля 2026, 20:59 8
Сборная Украины разгромила Грузию и вышла во второй раунд квалификации ЧМ
Сборная Украины разгромила Грузию и вышла во второй раунд квалификации ЧМ

Яркая победа команды Айнарса Багатскиса

Яремчук решил покинуть Грецию и выбрал себе новый клуб
Футбол | 02 июля 2026, 09:42 3
Яремчук решил покинуть Грецию и выбрал себе новый клуб
Яремчук решил покинуть Грецию и выбрал себе новый клуб

Футболист намерен вернуться в «Лион»

Сетка плей-офф ЧМ-2026. Хозяева на высоте. Определены пять пар 1/8 финала
Футбол | 02.07.2026, 05:30
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Хозяева на высоте. Определены пять пар 1/8 финала
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Хозяева на высоте. Определены пять пар 1/8 финала
Громкий трансфер Пономаренко. В борьбу включился знаменитый клуб
Футбол | 02.07.2026, 07:00
Громкий трансфер Пономаренко. В борьбу включился знаменитый клуб
Громкий трансфер Пономаренко. В борьбу включился знаменитый клуб
ФОТО. Роберто Мартинес заменил Роналду на 82-й минуте. Реакция Криштиану
Футбол | 03.07.2026, 03:49
ФОТО. Роберто Мартинес заменил Роналду на 82-й минуте. Реакция Криштиану
ФОТО. Роберто Мартинес заменил Роналду на 82-й минуте. Реакция Криштиану
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Позор года. Определен боксер, получивший титул Усика
ОФИЦИАЛЬНО. Позор года. Определен боксер, получивший титул Усика
02.07.2026, 07:29 16
Бокс
Гуцуляк принял окончательное решение о будущем
Гуцуляк принял окончательное решение о будущем
01.07.2026, 15:02 12
Футбол
Тренер назвал причину, из-за которой Усик отказался от чемпионских титулов
Тренер назвал причину, из-за которой Усик отказался от чемпионских титулов
02.07.2026, 09:25 2
Бокс
Флик хочет усилить Барселону звездой сборной Украины
Флик хочет усилить Барселону звездой сборной Украины
01.07.2026, 08:49 16
Футбол
ТУРАН: «Этот игрок не с этой планеты. Я с таким человеком не разговариваю»
ТУРАН: «Этот игрок не с этой планеты. Я с таким человеком не разговариваю»
02.07.2026, 10:42 1
Футбол
Сетка ЧМ-2026. Англия идет дальше. Определена четвертая пара 1/8 финала
Сетка ЧМ-2026. Англия идет дальше. Определена четвертая пара 1/8 финала
01.07.2026, 21:25 2
Футбол
Свитолина назвала причину сенсационного поражения от Снигур на Уимблдоне
Свитолина назвала причину сенсационного поражения от Снигур на Уимблдоне
01.07.2026, 11:20 12
Теннис
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика
01.07.2026, 08:02 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем