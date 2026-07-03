Роналду прокомментировал слова сестры о завершении карьеры в сборной
Криштиану уклонился от прямого ответа
41-летний Криштиану Роналду не обошел вниманием заявление своей сестры Кати Авейру относительно своего будущего в сборной Португалии.
Перед матчем 1/16 финала ЧМ-2026 против Хорватии Катя Авейру сообщила, что Роналду покинет национальную команду после турнира.
Как только Португалия вырвала тяжелую победу над соперником (2:1), Криштиану взял слово.
«Я не принимаю опрометчивых решений. Я решу после турнира, не сейчас», – заявил Роналду.
В матче с Хорватией нападающий забил свой первый мяч на стадии плей-офф ЧМ и 11-й на мундиалях.
Дальше португальцев будет ждать сборная Испании, которая уверенно переиграла Австрию (3:0).
🚨🚨 Cristiano Ronaldo on his future with national team: “I don't make reckless decisions”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 3, 2026
“I will decide after the tournament, not now”. pic.twitter.com/STDJtTTFW7
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