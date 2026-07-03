Сестра Роналду сообщила сенсационные новости о карьере Криштиану
Легендарный португалец завершит карьеру в сборной после ЧМ-2026
Легендарный нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду завершит карьеру в национальной команде после чемпионата мира 2026 года, сообщила его сестра Катя Авейру:
«Наслаждайтесь его игрой, пока это продолжается. Это скоро закончится. Информация, которую я получила из надёжного источника… это его последний танец».
В составе национальной сборной Португалии Криштиану Роналду провёл 231 матч, забив 145 голов и сделав 46 голевых передач. Вместе с командой он выиграл Евро-2016 и Лигу наций в 2019 и 2025 годах.
Ранее Криштиану Роналду стал послом EWC 2026.
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