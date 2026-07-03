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Чемпионат мира
03 июля 2026, 01:05 | Обновлено 03 июля 2026, 01:06
795
0

Сестра Роналду сообщила сенсационные новости о карьере Криштиану

Легендарный португалец завершит карьеру в сборной после ЧМ-2026

03 июля 2026, 01:05 | Обновлено 03 июля 2026, 01:06
795
0
Сестра Роналду сообщила сенсационные новости о карьере Криштиану
Getty Images/Global Images Ukraine
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Легендарный нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду завершит карьеру в национальной команде после чемпионата мира 2026 года, сообщила его сестра Катя Авейру:

«Наслаждайтесь его игрой, пока это продолжается. Это скоро закончится. Информация, которую я получила из надёжного источника… это его последний танец».

В составе национальной сборной Португалии Криштиану Роналду провёл 231 матч, забив 145 голов и сделав 46 голевых передач. Вместе с командой он выиграл Евро-2016 и Лигу наций в 2019 и 2025 годах.

Ранее Криштиану Роналду стал послом EWC 2026.

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Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
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