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Чемпионат мира
03 июля 2026, 04:45 | Обновлено 03 июля 2026, 04:47
823
0

ФОТО. Одно касание в штрафной. Роналду – лучший игрок матча против Хорватии

Криштиану с пенальти забил первый гол для Португалии, которая вышла в 1/8 финала ЧМ-2026

03 июля 2026, 04:45 | Обновлено 03 июля 2026, 04:47
823
0
ФОТО. Одно касание в штрафной. Роналду – лучший игрок матча против Хорватии
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду
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Легендарный 41-летний форвард сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим игроком матча 1/16 финала чемпионата мира 2026 против Хорватии (2:1).

Роналду на 68-й минуте встречи реализовал пенальти и забил для португальцев первый гол в этом поединке. Для КриРо это первый мяч в карьере в плей-офф мундиалей.

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Интересно, что Роналду всего один раз коснулся мяча в штрафной площади соперника – когда пробивал 11-метровый.

Португалия в 1/8 финала ЧМ-2026 встретится с командой Испании.

Чемпионат мира 2026. 1/16 финала, 3 июля

Португалия – Хорватия – 2:1

Голы: Роналду, 68 (пен.), Гонсалу Рамуш, 90+4 – Перишич, 53

ФОТО. Одно касание в штрафной. Роналду – лучший игрок матча против Хорватии

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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