Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сетка ЧМ-2026. Португалия одолела Хорватию и вышла на Испанию в 1/8 финала
Чемпионат мира
03 июля 2026, 04:30 | Обновлено 03 июля 2026, 04:31
285
0

Сетка ЧМ-2026. Португалия одолела Хорватию и вышла на Испанию в 1/8 финала

В ночь на 3 июля португальцы на старте плей-офф переиграли хорватов со счетом 2:1

03 июля 2026, 04:30 | Обновлено 03 июля 2026, 04:31
285
0
Сетка ЧМ-2026. Португалия одолела Хорватию и вышла на Испанию в 1/8 финала
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Сборная Португалии вышла в 1/8 финала чемпионата мира 2026.

В ночь на 3 июля португальцы вырвали победу у Хорватии со счетом 2:1 – отличились Криштиану Роналду и Гонсалу Рамуш.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В 1/8 финала ЧМ-2026 португальцы сыграют против команды Испании, которая на старте плей-офф разгромила Австрию 3:0.

Португалия стала 12-м участником 1/8 финала мундиаля и вместе с Испанией образовала уже шестую пару этой стадии.

Уже определившиеся пары 1/8 финала ЧМ-2026: Парагвай – Франция, Канада – Марокко, Португалия – Испания, США – Бельгия, Бразилия – Норвегия, Мексика – Англия.

Португалия на групповом этапе заняла второе место в квартете K с 5 очками: ничьи с ДР Конго (1:1) и Колумбией (0:0), а также победа над Узбекистаном (5:0).

Чемпионат мира 2026. 1/16 финала, 3 июля

Португалия – Хорватия – 2:1

Голы: Роналду, 68 (пен.), Гонсалу Рамуш, 90+4 – Перишич, 53

Сетка плей-офф ЧМ-2026

Пары 1/16 финала ЧМ-2026:

  • 28.06. 22:00. ЮАР – Канада – 0:1
  • 29.06. 20:00. Бразилия – Япония – 2:1
  • 29.06. 23:30. Германия – Парагвай – 1:1 (пен. 3:4)
  • 30.06. 04:00. Нидерланды – Марокко – 1:1 (пен. 2:3)
  • 30.06. 20:00. Кот-д'Ивуар – Норвегия – 1:2
  • 01.07. 00:00. Франция – Швеция – 3:0
  • 01.07. 04:00. Мексика – Эквадор – 2:0
  • 01.07. 19:00. Англия – ДР Конго – 2:1
  • 01.07. 23:00. Бельгия – Сенегал – 3:2 (д.в.)
  • 02.07. 03:00. США – Босния и Герцеговина – 2:0
  • 02.07. 22:00. Испания – Австрия – 3:0
  • 03.07. 02:00. Португалия – Хорватия – 2:1
  • 03.07. 06:00. Швейцария – Алжир
  • 03.07. 21:00. Австралия – Египет
  • 04.07. 01:00. Кабо-Верде – Аргентина
  • 04.07. 04:30. Колумбия – Гана

Инфографика

По теме:
ФОТО. Одно касание в штрафной. Роналду – лучший игрок матча против Хорватии
ФОТО. Трогательно. Роналду надел футболку Жоты и посвятил ему победу
ФОТО. Обокрали? Арбитр отменил поздний гол Хорватии: Модрич разозлился
ЧМ-2026 по футболу сборная Португалии по футболу сборная Хорватии по футболу статистические расклады Криштиану Роналду Гонсалу Рамуш сборная Испании по футболу Иван Перишич
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ТУРАН: «Этот игрок не с этой планеты. Я с таким человеком не разговариваю»
Футбол | 02 июля 2026, 10:42 1
ТУРАН: «Этот игрок не с этой планеты. Я с таким человеком не разговариваю»
ТУРАН: «Этот игрок не с этой планеты. Я с таким человеком не разговариваю»

Арда – о Месси и Роналду

Громкий трансфер. Яремчука решил подписать знаменитый клуб
Футбол | 02 июля 2026, 07:02 5
Громкий трансфер. Яремчука решил подписать знаменитый клуб
Громкий трансфер. Яремчука решил подписать знаменитый клуб

Футболист может вернуться в «Лион»

Яремчук решил покинуть Грецию и выбрал себе новый клуб
Футбол | 02.07.2026, 09:42
Яремчук решил покинуть Грецию и выбрал себе новый клуб
Яремчук решил покинуть Грецию и выбрал себе новый клуб
В Бенфику может переехать дорогущий украинец из Динамо
Футбол | 02.07.2026, 23:02
В Бенфику может переехать дорогущий украинец из Динамо
В Бенфику может переехать дорогущий украинец из Динамо
ФОТО. Роберто Мартинес заменил Роналду на 82-й минуте. Реакция Криштиану
Футбол | 03.07.2026, 03:49
ФОТО. Роберто Мартинес заменил Роналду на 82-й минуте. Реакция Криштиану
ФОТО. Роберто Мартинес заменил Роналду на 82-й минуте. Реакция Криштиану
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Бой года? Кличко может побороться за титул Усика. Соперник определен
Бой года? Кличко может побороться за титул Усика. Соперник определен
01.07.2026, 08:15 22
Бокс
Андрей Лунин поставил на место свою жену
Андрей Лунин поставил на место свою жену
02.07.2026, 10:03 11
Футбол
Сетка ЧМ-2026. Англия идет дальше. Определена четвертая пара 1/8 финала
Сетка ЧМ-2026. Англия идет дальше. Определена четвертая пара 1/8 финала
01.07.2026, 21:25 2
Футбол
Гуцуляк принял окончательное решение о будущем
Гуцуляк принял окончательное решение о будущем
01.07.2026, 15:02 12
Футбол
Суркис уговорил игрока сборной Украины подписать контракт с Динамо
Суркис уговорил игрока сборной Украины подписать контракт с Динамо
01.07.2026, 09:22 20
Футбол
Верховен обратился к Усику, отказавшемуся от всех поясов
Верховен обратился к Усику, отказавшемуся от всех поясов
01.07.2026, 03:44 5
Бокс
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Хозяева на высоте. Определены пять пар 1/8 финала
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Хозяева на высоте. Определены пять пар 1/8 финала
02.07.2026, 05:30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем