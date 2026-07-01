Мирра Андреева отдубасила себя ракеткой по голове на Уимблдоне

Теннисистка из россии, выступающая в нейтральном статусе, Мирра Андреева не смогла сдержать эмоции после неожиданного поражения во втором круге Уимблдонского турнира 2026 года.

Одна из фавориток соревнований уступила действующей чемпионке Барборе Крейчиковой в трехсетовом поединке со счетом 4:6, 7:5, 4:6.

Во время матча Андреева неоднократно эмоционально реагировала на собственные ошибки. После неудачных розыгрышей она несколько раз ударила себя ракеткой по голове.

По окончании встречи россиянка также не сдержала эмоций. Она с силой швырнула ракетку на корт, после чего покинула арену, недовольно бормоча что-то себе под нос.