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WTA
01 июля 2026, 23:22 | Обновлено 01 июля 2026, 23:35
709
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Мирра Андреева отдубасила себя ракеткой по голове на Уимблдоне

Мирра уступила Крейчиковой

01 июля 2026, 23:22 | Обновлено 01 июля 2026, 23:35
709
2 Comments
Мирра Андреева отдубасила себя ракеткой по голове на Уимблдоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирра Андреева
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Теннисистка из россии, выступающая в нейтральном статусе, Мирра Андреева не смогла сдержать эмоции после неожиданного поражения во втором круге Уимблдонского турнира 2026 года.

Одна из фавориток соревнований уступила действующей чемпионке Барборе Крейчиковой в трехсетовом поединке со счетом 4:6, 7:5, 4:6.

Во время матча Андреева неоднократно эмоционально реагировала на собственные ошибки. После неудачных розыгрышей она несколько раз ударила себя ракеткой по голове.

По окончании встречи россиянка также не сдержала эмоций. Она с силой швырнула ракетку на корт, после чего покинула арену, недовольно бормоча что-то себе под нос.

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Мирра Андреева Барбора Крейчикова Уимблдон-2026
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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